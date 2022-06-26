Uyap Editör ile Windows kullanıcıları e-imza işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Doğukan Çağlakpınar - 3 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü imzası ile geliştirilen ve hem mobil hem de bilgisayar platformunda kullanılan Uyap Editor ücretsiz olarak kullanılan bir UDF döküman uygulamasıdır. Günümüzde Windows, Mac, Pardus ve Android platformundaki kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan Uyap Editör günümüzde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Her türlü UDF dökümanlarını görüntüleme fırsatı veren uygulama ile kullanıcılar resim, tablo gibi içeriklere sahip UDF dökümanlarını görüntüleyebilecek, bu dökümanlar içerisinde arama yapabilecek, PDF olarak çıktı alabilecekler. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan Uyap Editör, Türkçe dil desteği ile rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Uyap Editör Özellikleri

Ücretsiz kullanım,

Her türlü UDF dökümanını görüntüleme,

UDF dökümanları içerisinde arama yapma,

UDF dosyalarını PDF olarak çıktı alma,

Türkçe dil desteği,

Basit kullanım,

Windows, Mac, Pardus ve Android sürümler,

Günümüzde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Uyap Editör, hem mobil hem de bilgisayar platformunda rahatlıkla kullanılabiliyor. Yıllar önce güncelleme alan ve son dönemlerde iyileştirilmeyen uygulama günümüzde Windows, Mac, Pardus ve Android platformlarında kullanılabiliyor. Ücretsiz olarak dağıtılan uygulama Android platformu için Google Play üzerinden indirilip kullanılabiliyor. Adalet Bakanlığının resmi uygulamalarından bir tanesi olan ve kullanıcılara her türlü UDF dökümanını görüntüleyebilme fırsatı veren yardımcı araç, ücretsiz yapısı ile milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Uyap Editör İndir

Türkçe dil desteği ile lansmana çıkan Uyap Editör, UDF dökümanları arasında arama yapabildiği gibi kullanıcılarına UDF dosyalarını PDF olarak çıktı alma fırsatı da veriyor. Uygulamayı ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.