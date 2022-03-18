UYAP Dosya Açma Programı Uyap Doküman Editör ile Android cihazlarınızdan UDF dökümanlarını kolayca görüntüleyebilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

UYAP Dosya Açma Programı olarak kullanılan Uyap Doküman Editör sayesinde Android cihazlarınızdan UDF dökümanlarını kolayca görüntüleyebilirsiniz.

Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen Uyap Doküman Editör uygulaması, UYAP sistemi üzerinden indirdiğiniz UDF uzantılı dokümanları görüntülemenize olanak tanıyor. Oldukça işlevsel ve basit bir kullanım arayüzü sunan uygulamada resim ve tablo içeren UDF dosyalarını rahatlıkla açabiliyorsunuz. Bu sebeple UYAP sistemi üzerinden indirilen dosyaları bir tür UYAP Dosya Açma Programı kullanarak açmanız gerekiyor.

Uyap Döküman Editör APK İndir

UYAP Dosya Açma Programı kategorisi altında yer almayan programlar maalesef dosyaları açmıyor. Farklı bir dosya türü olduğundan, UDF uzantılı dosyaları açabilmek için hemn Android hem de Windows üzerinde harici bir dosya okuma uygulamasına ihtiyaç duyuyorsunuz.

UDF dosyaları nasıl açılır?

UDF dosyaları içerisinde arama yapabileceğiniz oldukça faydalı bir özelliği de sizlere sunan Uyap Doküman Editör uygulamasında, UDF dokümanlarının içeriğini PDF olarak kaydedebilmeniz de mümkün. Eğer siz de çeşitli işleriniz için bu tür dokümanları indiriyorsanız, Uyap Doküman Editör uygulamasını ücretsiz olarak yükleyerek UDF dokümanlarını yönetebilirsiniz.

UYAP Döküman Editör özellikleri