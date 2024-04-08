Valorant hesabım çalındı, nasıl geri alabilirim sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde hesaba tekrar erişim sağlanabilmesi için uygulanması gereken adımları sıraladık.

Riot Games, hesap bilgileri başkasının eline geçen ya da oturum açma bilgilerini kaybeden oyuncuların hesabına yeniden erişim elde etmesini sağlayan bir araç sunuyor. Çok pratik bir kullanıma sahip olan bu araç, oyunculara çeşitli sorular soruyor. Verilen yanıtlar doğrultusunda hesaba tekrar erişim sağlanması için yardım ediliyor.

Valorant Hesabım Çalındı, Ne Yapabilirim?

Valorant'ın hesap kurtarma sayfasını ziyaret edin.

ziyaret edin. "Otomatik Kurtarma Aracı" bölümünü görüntüleyin.

"Hesap Kurtarmaya Başla" butonuna basın.

Ekrandaki bilgileri girin.

"İleri" butonuna tıklayın.

Kutucuklara gerekli bilgileri yazın.

"İleri" butonuna basın.

E-posta adresini girin.

"İleri" butonuna tıklayın.

"Hesap kurtarma talebi gönder" seçeneğini seçin.

Ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan oyundaki hesaba tekrar erişim sağlanabilmesi için öncelikle Valorant hesap kurtarma sayfasını ziyaret edin. Sayfadaki "Otomatik Kurtarma Aracı" bölümünü görüntüleyin ve "Hesap Kurtarmaya Başla" butonuna basın.

Ekranda "Kullanıcı Adı", "Riot ID'si veya Sihirdar Adı", "Bu hesapta League of Legends oynadın mı?" ve "Doğum Tarihi" bilgilerini girin. Bir sonraki adımda "İleri" butonuna tıklayın.

"Hesapla İlişkilendirilmiş E-posta Adresleri" başlıklı bir sayfa ile karşılaşacaksınız. "Kaydolurken Kullanılan İlk E-posta Adresi" ve "Bu e-posta adresine erişimin var mı?" dahil çeşitli kutucuklar yer alacak. Bilgileri girdikten sonra "İleri" butonuna basın.

Bir sonraki adımda E-posta adresini girin ve hemen ardından "İleri" butonuna tıklayın.

"Hesap kurtarma talebi gönder" seçeneğini seçin.

Bu aracı kullandığınız hâlde hesap kurtarma işlemi başarısızlık ile sonuçlandıysa Riot Games'e bilet göndermeyi deneyebilirsiniz. Bunun için aşağıda yer alan adımları uygulamanız yeterlidir.

Valorant Bilet Gönderme / Ticket Atma Adımları

Valorant Destek sayfasını ziyaret edin.

"Bilet Gönder" butonuna basın.

"Hesap kurtarma hakkında" seçeneğini seçin.

Ekrandaki bilgileri girin.

"Gönder" butonuna tıklayın.

Valorant Destek sayfasını ziyaret edin ve hemen ardından "Bilet Gönder" butonuna basın.

Bir sonraki adımda "Hesap kurtarma hakkında" seçeneğini seçin.

Ekrandaki bilgileri girin ve ardından "Gönder" butonuna tıklayın.

Bu rehberde Valorant hesap kurtarma aracının nasıl kullanıldığını açıkladık. Rehberimizde ayrıca ticket atma işleminin nasıl yapıldığını açıkladık.