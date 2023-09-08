Valorant Tam Ekran Yapma Rehberi

Riot Games tarafından sunulan çevrim içi FPS oyununun pencere modunda açılması nedeniyle pek çok oyuncu, Valorant tam ekran yapma yolları neler sorusunun yanıtını arıyor. Peki, oyunun tam ekran modunda çalışmasını sağlamak için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Valorant tam ekran olmuyor, çözüm yöntemleri neler sorusunun yanıtını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık. Rehberimizde yer alan yöntemler, popüler oyunun tam ekran modunda çalışmasına yardım edebilir.

Valorant Tam Ekran Yapma Yöntemleri

Valorant'ı yönetici olarak çalıştırın.

"Alt + Enter" kısayolunu kullanın.

Oyunun ayarlarından "Tam Ekran" seçeneğini seçin.

Oyunun çözünürlüğünü değiştirin.

Ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.

Ekran kartı sürücüsünü silip yeniden yükleyin.

Oyunu silip tekrar yükleyin.

Valorant'ı Yönetici Olarak Çalıştırın

Valorant tam ekran olmuyor sorunu ile karşılaştıysanız ilk olarak söz konusu oyunu yönetici olarak çalıştırmayı deneyin. Bunun için oyunun simgesine sağ tıklayın ve hemen ardından "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin.

Eğer bu yöntem işe yaradıysa oyunun simgesine sağ tıklayıp "Özellikler" menüsüne girin. Açılan pencereden "Uyumluluk" sekmesine girin ve ardından "Bu programı yönetici olarak çalıştır" seçeneğine tıklayın. "Uygula" butonuna basarak işlemi onaylayın.

Söz konusu seçeneği etkinleştirdiğinizde Valorant her seferinde yönetici olarak çalıştırılacak. Böylelikle oyuna her girmek istediğiniz sağ tıklayıp "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçmenize gerek kalmayacak.

"Alt + Enter" Kısayolunu Kullanın

Oyunun tam ekran modunda çalışmasına yardım edebilecek bir klavye kısayolu bulunuyor. Oyuna girdikten sorna "Alt + Enter" kısayolunu kullanın ve problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Oyunun Ayarlarından "Tam Ekran" Seçeneğini Seçin

Valorant'ı açın.

Ayarlar menüsünü görüntüleyin.

Görüntü sekmesine girin.

"Görüntü Modu" kısmından "Tam Ekran" seçeneğini seçin.

İşlemi onaylayın.

Oyunun Çözünürlüğünü Değiştirin

Masaüstüne sağ tıklayın.

"Görüntü ayarları" seçeneğini seçin.

"Ekran çözünürlüğü" kısmından önerilen çözünürlüğe bakın.

Valorant'a girin.

Ayarlar menüsünü açın.

Görüntü sekmesine girin.

"Çözünürlük" kısmına tıklayın.

Monitörünüzün desteklediği çözünürlüğü seçin.

İşlemi onaylayın.

Ekran Kartı Sürücüsünü Güncelleyin

AMD, NVIDIA ya da Intel'in resmî web sitesini ziyaret edin ve ekran kartınıza uygun sürücüyü indirin. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra sürücüyü yükleyin. Bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Bu programlar, sürücülerin kolayca güncellenmesini sağlar.

Ekran Kartı Sürücüsünü Silip Yeniden Yükleyin

Yukarıda yer alan yöntemleri uyguladığınız hâlde problem devam ediyorsa ekran kartı sürücüsünü silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra Valorant'ı açın ve sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Oyunu Silip Tekrar Yükleyin

Uygulayabileceğiniz yöntemler arasında oyunu silip tekrar yüklemek de yer alıyor. Denetim Masası'ndaki "Program kaldır" aracını kullanarak oyunu silebilirsiniz. Silme işlemi için program kaldırma araçlarını da tercih edebilirsiniz. Çeşitli özelliklere sahip olan bu programlar bilgisayarda kapsamlı temizlik gerçekleştirir.

Bu rehberde Valorant tam ekran olmuyor, çözüm yolları neler sorusunu yanıtladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.