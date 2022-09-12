İnternet'e Verdiğiniz Paraya Değecek Web Siteleri

İnternet dünyasında o kadar web sitesi bulunmaktaki hangi birine girmemiz gerektiği konusunda emin olmayabiliriz. İnternet ortaya çıktığından bu yana binlerce web sitesi internet ãlemine katıldı ve katılmaya devam etmekte. İnternete verdiğiniz paranın değmesini sağlayacak web sitelerini sizler için yazdık. Peki, bu siteler hangileri, mutlaka bilmeniz gereken web siteleri neler gelin birlikte bakalım.

İnternete Verdiğiniz Paraya Değecek Web Siteleri

Gaste Arşiv

Radiooooo

Cybermap/Kaspersky

Tunefind

Flightradar24

Al Gahaku

LifeAt Spaces

OCEARCH

EmuOS

Astronaut

Stain Solutions

Localingual

SOCIAL BLADE

Geoguessr

News in Levels

Eski gazeteleri merak ediyorsanız ve okumak istiyorsanız birçok gazeteye arşivleyen web sitesini ziyaret edebilir ve geçmişte neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

Bu web sitesi sayesinde 1900 yılından bugüne kadar radiolarda çalan şarkıları dinleyebilir ve eski günlerin tadını çıkarabilirsiniz. Dünya haritası üzerinde istediğiniz ülkeyi ve yılı seçip o yıllarda radioda çalan parçaları rahatlıkla dinleyebilirsiniz.

Dünya üzerinde sürekli siber saldırı gerçekleşmekte siber saldırıların nerelere yapıldığı, en çok hangi ülkeye saldırıldığını merak ediyorsanız Kaspersky'nin canlı siber saldırıları gösteren wep adresine göz atabilirsiniz.

Filmler de dizilerde çalan müzikler izleyicileri çok etkilemektedir. Hatta birçok izleyici filmi ya da diziyi izledikten hemen sonra o eserde çalan müzikleri araştırmaktadır. Tunefind web sitesi sayesinde aradığınız film/dizi müziklerini çok rahat bir şekilde bulabilir ve internete verdiğiniz paranın hakkını alabilirsiniz.

Dünya üzerindeki uçan tüm uçakları canlı bir şekilde izleyebilceğinizi biliyor muydunuz? Fligtradar24 sayesinde ücretsiz bir şekilde gökyüzündeki tüm uçakları canlı bir şekilde görebilir nereden nereye uçuyor, hangi marka model uçak öğrenebilirsiniz. 3D izlenimi sayesinde uçağın 3 boyutlu görünümü görebilir keyifli vakitler geçirebilirsiniz.

Ünlü bir ressam sizin resminizi çizdiğinizde nasıl olacağını merak ediyorsanız bu web sitesi tam size göre. Web sitesine giriş yaptığınızda ücretsiz bir şekilde fotoğrafınızı yükledikten sonra bir ressam çizimi ile nasıl resmedildiğinizi görebilirsiniz.

Evde veya ofis ortamında çalışırken bir yandan manzara seyretmek istiyorsanız bu web sitesi tam size göre. Life At ile birçok manzarayı seçebilir ve kendinize şık bir ortam yaratabilirsiniz. Ayrıca bu web sitesi Spotify'dan müzikler de çalmakta. Özel çalma listesi ile hem manzaranın tadını çıkarabilir hem de keyif verici müzikler dinleyebilirsiniz.

Dünya üzerindeki bazı hayvanların nerelere seyahat ettiğini merak ediyorsanız Bu web sitesine bir göz atmanızı tavsiye ederiz. OCEARCH Web sitesi üzerinden hayvanlara bağlanan takip cihazlarıyla hayvanların özelliklerini ve ne kadar mesafe kat ettiklerini görebilirsiniz

EmuOS

Eski bir Windows işletim sistemi emülatör'üne sahip olan web sitesi ile ücretsiz onlarca oyun oynayabilir chat kısmından yeni arkadaşlar edinebilir hatta İngilizce pratik yapabilirsiniz. Site kullanıcılara diğer Windows işletim sistemlerini kullanmaya da olanak tanıyor.

Dünyanın en çok video izleme platformlarından biri olan YouTube'da popüler videolara kıyasla çok az izlenen videoları merak ediyorsanız bu web sitesi tam size göre YouTube'un dark web'i olarakta söylenebilecek web sitesi izlenmeyen tüm videoları karşınızda rastgele çıkarmakta internete verdiğiniz parayı sonuna kadar karşılamaktadır.

Gündelik hayatta üzerinize dökülen birçok içeceği nasıl temizlerim diye düşünüyorsanız, bu web sitesine gidip üzerinize dökülen içeceğin nasıl temizleneceğini öğrenebilirsiniz.

Türkiye'deki şehirlerde hangi şiveler konuşuluyor merak ediyorsanız bu web sitesi tam size göre, web sitesi üzerinden Türkiye haritasındaki herhangi bir şehre tıklayıp sağ tarafta bulunan menüden ilgili butona tıklayarak şiveleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca dünya üzerindeki aksanlara da bakma imkanınız bulunuyor.

Youtuber'lar ne kadar kazanıyor merak ediyorsanız bu web sitesini ziyaret ederek YouTuberların ortalama ne kadar kazandıklarını görebilirsiniz. Ayrıca sadece YouTuberlar değil Twitch yayıncılarında ne kadar kazandığını göstermekte.

Dünya üzerinde Google Maps'te rastgele bir yere seçtiğinizi ve o yeri tahmin etmeye çalıştığınızı düşünün. Bu web sitesi tam bu görevi görmekte rastgele harita üzerinden seçilen konumları kullanıcılar çevredeki üç boyutlu görünüm ile nerede olduklarını bulmaya çalışmakta.

Ingilizcenizi geliştirmek istiyorsanız ve dünyadan haberler okumak istiyorsanız, her seviyeye göre İngilizce haberler bulunan News in levels web sitesinde bir haberi level 1 level 2 veya level 3 olarak seviyenize göre okuyabilirsiniz

Bu içeriğimizde internete verdiğiniz paraya değecek web sitelerini derledik. Sizler bu listede hangi web sitelerinin bulunmasını isterdiniz? Görüşlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Neden rüya görüyoruz merak ediyorsanız yazımıza bir göz atabilirsiniz.