Çok karmaşık olmayan basit ve huzurlu bir oyun mu arıyorsunuz? Dorfromantik indirin ve rahatlatıcı bir strateji oyunu nasıl olur öğrenin.

Kemal Tavus - 34 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Toukana Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan Dorfromantik 2022 yılında piyasada yerini aldı. Berlin'de dört oyun tasarımı öğrencisi tarafından geliştirilen bu oyun size eğlenceli, rahatlatıcı ve sakin bir strateji oyunu deneyimi sunmak istiyor.

Strateji oyunlarında genellikle savaş, zorlu kararlar, kritik anlar ve ticaret bulunur. Dorfromantik ise bunlardan arınmış; son derece rahatlatıcı, sakin ve huzur dolu bir yapım. Farklı bir strateji oyunu arıyorsanız Dorfromantik doğru bir tercih olacaktır

Dorfromantik sadece mekaniksel anlamda rahatlatıcı bir oyun değil. Oyun görsel anlamda da son derece göze hoş bir yapım. Pastoral bir köy manzarasını anımsatan Dorfromantik uzun süre boyunca oynayabileceğiniz sakin bir oyun.

Dorfromantik İndir

Hemen Dorfromantik indirin ve bu sakin strateji oyununu deneyimlemeye başlayın. Hoş bir köy manzarasını yavaş yavaş sakin sakin inşa edin.

Dorfromantik Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : 2 GHz Dual Core (Intel / AMD)

: 2 GHz Dual Core (Intel / AMD) Bellek : 3 GB RAM

: 3 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GT550M | AMD Radeon R7/HD 5650 | Intel HD 520

: Nvidia GT550M | AMD Radeon R7/HD 5650 | Intel HD 520 Depolama : 650 MB kullanılabilir alan

: 650 MB kullanılabilir alan Ses Kartı: Kendi seslerinizi oluşturmak için hayal gücünüzü kullanın :)