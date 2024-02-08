Dorfromantik
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 650 MB
- Üretici Toukana Interactive
-
Çok karmaşık olmayan basit ve huzurlu bir oyun mu arıyorsunuz? Dorfromantik indirin ve rahatlatıcı bir strateji oyunu nasıl olur öğrenin.
Toukana Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan Dorfromantik 2022 yılında piyasada yerini aldı. Berlin'de dört oyun tasarımı öğrencisi tarafından geliştirilen bu oyun size eğlenceli, rahatlatıcı ve sakin bir strateji oyunu deneyimi sunmak istiyor.
Strateji oyunlarında genellikle savaş, zorlu kararlar, kritik anlar ve ticaret bulunur. Dorfromantik ise bunlardan arınmış; son derece rahatlatıcı, sakin ve huzur dolu bir yapım. Farklı bir strateji oyunu arıyorsanız Dorfromantik doğru bir tercih olacaktır
Dorfromantik sadece mekaniksel anlamda rahatlatıcı bir oyun değil. Oyun görsel anlamda da son derece göze hoş bir yapım. Pastoral bir köy manzarasını anımsatan Dorfromantik uzun süre boyunca oynayabileceğiniz sakin bir oyun.
Dorfromantik İndir
Hemen Dorfromantik indirin ve bu sakin strateji oyununu deneyimlemeye başlayın. Hoş bir köy manzarasını yavaş yavaş sakin sakin inşa edin.
Dorfromantik Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: 2 GHz Dual Core (Intel / AMD)
- Bellek: 3 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GT550M | AMD Radeon R7/HD 5650 | Intel HD 520
- Depolama: 650 MB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: Kendi seslerinizi oluşturmak için hayal gücünüzü kullanın :)
Türkçe dil desteği
Strateji türüne farklı bir bakış sağlanmış
Uzun süreli oynanış