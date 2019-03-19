Web’de Gezinirken Mouse Orta Tekerleğiyle Yapılabilecek 7 Şey

Mouse orta tekerleği, açık olan sekmeyi kapatmada ve açık olan sekmedeki bir bağlantıyı yeni sekmede açmada olmak üzere iki farklı amaçla kullanılıyor. Fakat orta tekerlek çok daha fazla amaçla kullanılabilir. Bu yazıda, mouse orta tekerleğini kullanarak zamandan tasarruf etmenize yarayan 7 yöntemi öğreneceksiniz.

Chrome ve Firefox’ta şu yedi kısayolu mutlaka denemelisiniz:

Geri düğmesine orta tekerlek ile tıklamak: Önceki sayfayı yeni bir sekmede açar.

Önceki sayfayı yeni bir sekmede açar. İleri düğmesine orta tekerlek ile tıklamak: Sonraki sayfayı yeni sekmede açar.

Sonraki sayfayı yeni sekmede açar. Yenile düğmesine orta tekerlek ile tıklamak: Sayfanın yenilenmiş halini yeni bir sekmede açar.

Sayfanın yenilenmiş halini yeni bir sekmede açar. Giriş butonuna orta tekerlek ile tıklamak: Chrome’de bu buton yok ama Firefox’ta bunu yaparsanız, tarayıcının ana sayfasını yeni sekmede açar.

Chrome’de bu buton yok ama Firefox’ta bunu yaparsanız, tarayıcının ana sayfasını yeni sekmede açar. Arama çubuğuna yazarken önerilerin üzerine orta tekerlek ile tıklamak: Arama önerisini yeni sekmede açar.

Arama önerisini yeni sekmede açar. Kaydedilen yer imlerine orta tekerlek ile tıklamak: Kaydettiğiniz yer imini yeni sekmede açar.

Kaydettiğiniz yeni sekmede açar. Yer imi grubuna tıklamak: Tüm yeri imi grubunu yeni sekmede açar.

Mouse orta tekerleğini kullanmak, zamandan tasarruf etmeniz için seçenekleriniz arasında birinci sırada yer almalıdır. Zamanınız değerliyse ve kaybedecek iki saniyeniz bile yoksa yukarıdaki pratiklikleri bir alışkanlık haline getirmenizde fayda var.

Yapılabilecek şeyler elbette yukarıdakilerle bitmiyor. Bu listenin dışında, sizin bildiğiniz, bu listede yer almayan, zamanı daha verimli bir biçimde kullanmak için sık sık başvurduğunuz pratik bir yöntem var mı? Kendi keşiflerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.