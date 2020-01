WhatsApp Kişilerini Gmail'e Aktarma Nasıl Yapılır?

WhatsApp’ı sadece arkadaşınız ile sohbet etmekten çok daha fazlası için kullanırsanız uygulamanın hayatınızın daha profesyonel yönlerinde ne kadar etkili olabileceğini öğrenmeniz mümkün olabilir. WhatsApp vasıtası ile müşteriler ve iş arkadaşları ile iletişimde kalmak giderek daha da kolay bir hâl alıyor.

WhatsApp’ın birçok faydasının yanı sıra WhatsApp kişilerini güvende tutmak önemli bir faktördür. Dışa aktarma, WhatsApp silindikten sonra kişilerinizin kurtarılma imkânı olmadığından ötürü kişilerinizin kalıcı olarak kaybolmasını önlemek için etkili bir yol olarak kullanılabilmektedir.

Gmail birçok kişinin gözünde yedekleme işlemleri için çok güvenilirdir. Bir Android cihaz kullanıyorsanız ve senkronizasyon özelliği etkin ise WhatsApp kişileriniz her zaman Gmail hesabınız ile senkronize edilebilir. Google hesabınızdaki kişiler varsayılan olarak WhatsApp kişilerinizde görünen kişilerdir.

WhatsApp kişilerini Gmail hesabına manuel olarak aktarmak istiyorsanız kişilerinizi CSV formatında kaydederek Gmail’e aktarabilirsiniz. Bu yazıda, WhatsApp kişilerinizi Gmail’e nasıl aktarabileceğinizi öğreneceksiniz. İşte, WhatsApp kişilerini Gmail’e aktarma!

WhatsApp Kişilerini CSV Formatında Kaydetme

WhatsApp varsayılan olarak telefon kişileriniz ile senkronize edilir ama WhatsApp kişilerini doğrudan dışa aktarmak istiyorsanız özel bir uygulamaya ihtiyacınız olacaktır. Bu nedenden ötürü uygulamayı indirmek için Google Play Store’a gidip WhatsApp kişilerinizi dışa aktarmanıza imkân sunan Export Contacts For WhatsApp isimli uygulamayı indirmelisiniz.

WhatsApp kişilerinizi birkaç adımda dışa aktaran Export Contacts For WhatsApp isimli uygulamayı indirdikten sonra uygulamayı açın ve Export Contacts For WhatsApp isimli bu uygulamanın çalışması için ihtiyacı olan izinlere erişim verin. Export Contacts For WhatsApp otomatik olarak kişilerinizi tarayacak ve WhatsApp kişilerinizi filtreleyecektir. Tüm WhatsApp kişilerini CSV formatında kaydetmek için “Export Contacts” butonuna dokunun.

Burada dikkat etmeniz gereken nokta, Export Contacts For WhatsApp’ın ücretsiz sürümünde sadece 100 kişiye kadar dışa çıkarma imkânı sunmasıdır. WhatsApp kişi listeniz 100’ün üzerinde ise “You can only Export up to 100 Contacts for Free. To Export more, please Purchase full Version!..” şeklinde bir uyarı mesajı alırsınız. WhatsApp kişi listenizin sadece 100 kişiye kadar dışa aktarılmasını kabul ediyorsanız ilk önce “Export 100” butonuna basın. Daha sonra ise açılan pencerede kutunun içine dosyanın ismini yazın. Son olarak da “Export” butonuna dokunarak kaydetme işlemini sonlandırın.

CSV Formatındaki Dosyaları Gmail’e Aktarma

Gmail’e gidin ve sağ üst taraftaki profil fotoğrafınızın sol kısmında yer alan butonun üzerine tıklayın. Açılan pencerede “Kişiler” yazısının üzerine tıklayın. Önünüze gelen sayfada “Kişileri içe aktar” yazısına tıklayın. “Dosya seç” butonunun üzerine tıklayın ve “CSV” formatındaki dosyayı seçin. WhatsApp kişileriniz böylece Gmail’e aktarılacaktır.