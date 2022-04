Netflix’ten Will Smith’e Tokat Yaptırımı

Geçtiğimiz hafta 94’üncüsü düzenlenen Oscar Ödül Töreni, skandal bir olayla gündeme geldi. Komedyan Chris Rock, sahnede ünlü oyuncu Will Smith’in karısının hastalığı ile ilgili espri yapınca, Smith sinirlenerek Chris Rock’a sahnede tokat attı. Tepkilere neden olan olayın ardından Will Smith, özür dilerken ardından da Akademi’deki üyeliğinden istifa etti. Ancak atılan tokadın yankıları halen sürüyor. Dünyaca ünlü dijital içerik platformu Netflix, Will Smith ile ilgili yeni bir karar aldı.

Netflix’ten Will Smith Kararı

İlk olarak Hollywood Reporter tarafından bildirilen haberlere göre; dünya çapında abone sahibi dijital içerik platformu Netflix, Oscar töreninde yaşananlardan sonra Will Smith’in yeni filmi ‘Fast and Loose’un prodüksiyonunu durdurma kararı aldı.

Ayrıca bu filmin yönetmeni David Leitch’in törende yaşanan olaylardan önce yapımdan ‘Fall Guy’ filmine geçmek için ayrıldığı da edinilen diğer bilgiler arasında bulunuyor. Bunun ardından Netflix, yapım için yeni bir yönetmen arayışına girmişti; ancak Smith’in ‘tokat skandalı’ filmin askıya alınmasına neden oldu.

Suç ve aksiyon türündeki ‘Fast and Loose’ filminin prodüksiyonunun devam edip etmeyeceği veya platformun Smith yerine başkasını bulup bulmayacağı ise belirsizliğini şu an için koruyor.