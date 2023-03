Chris Rock, Will Smith'ten Yediği Tokat Hakkında İlk Kez Konuştu

Oscar Ödülleri tarihinin belki de en ikonik anlarından biri geçtiğimiz sene Will Smith'in Chris Rock'a milyonlarca canlı izleyicinin karşısında tokat atması olmuştu. Olay sonrasında suskun kalan ikiliden Will Smith eleştiri yağmuruna tutulmuş ve Chris Rock'tan özür dilemişti.

Olayın üzerinden neredeyse 1 yıl geçmesine rağmen neredeyse hiç yaşananlar hakkında konuşmayan Chris Rock, Netflix'e özel olarak yayınlanan stand-up şovu sırasında efsanevi tokadı imâlı sözleriyle değerlendirdi.

Chris Rock: "Evet, Acıdı!"

Her şey Oscar Ödülleri sunucusu Chris Rock'ın Will Smith'in eşi Jada Smith'in saç stili hakkında bir şaka yapmasıyla başlamıştı. Şaka sonrasında bir hastalık sebebiyle saçlarını kazıtmak zorunda kalan Jada'nın bozulduğunu gören Will Smith, sahneye çıkarak Chris'e tokat atmış ve küfürler savurmuştu.

Tüm bu yaşananlara rağmen Oscar Ödülleri gecesi tam hızıyla devam etmiş ve hatta Will Smith, King Richard'daki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alarak evine dönmüştü. Sosyal medyada gelen tepkinin ardından bir özür mesajı yayınlayan Will Smith, Chris Rock'ın aksine yıl içerisinde düzenli olarak olaydan bahsetmiş, hatta bazı dönemler yaşananlarla dalga dahi geçmişti.

Ünlü komedyen Chris Rock, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Netflix şovunda olay hakkında ilk defa konuştu. En çok merak edilen şeyin tokadın şiddeti olduğunu belirten Rock, "Evet, acıdı!" diyerek sorulara yanıt verdi.

Öte yandan sahneye "Bu gece kimseyi gücendirmeden bir gösteri yapmaya çalışacağım. Çünkü kimin tetiklenebileceğini asla bilemezsiniz." diyerek çıkan Chris Rock, son yılların öne çıkan kavramlarından seçiçi öfke ve iptal kültürü üzerinde durdu.

Netflix'e özel şovun bu seneki Oscar Ödülleri'nden 1 hafta önce, 13 Mart tarihinde yayınlanması bekleniyor.