Windows 10'da Ekran Görüntüsü Almak için 8 Hızlı Yol

Çoğu kullanıcının işi gereği veya ihtiyacı olduğunda sık sık ekran görüntüsü alması gerekir. Sadece Windows’ta ekran görüntüsü almak için birçok yol mevcut. Bu rehberimizde, Windows 10’da ekran görüntüsü almak için 8 hızlı yolu sizler için sıralıyoruz.

1. Print Screen Tuşunu Kullanın

Herhangi bir ek uygulama kurmadan ekran görüntüsü almanın en hızlı ve kolay yolu, Print Screen tuşunu kulanmaktır. Bunun için klavyenizdeki prt sc veya print screen yazılı tuşa basmanız gerekiyor. Bu adımdan sonra CTRL + V kısayolunu kullanarak ekran görüntüsünü paylaşabilirsiniz.

Belirli bir alanı kırpmak ve sadece o bölgeyi kullanmak istiyorsanız Paint uygulamasını açtıktan sonra CTRL + V komutuyla ekran görüntüsünü alana yapıştırabilirsiniz.

2. Ekran Görüntüsü Alın ve Dosyaya Kaydedin

Tam ekranlı ekran görüntülerini alma ve bunu otomatik kaydetmenin bir yolu da mevcut. Bir önceki adımda uyguladığınız zahmetten daha kullanışlı olduğunu düşündüğüm bu yöntemde Windows tuşu + Print Screen tuşlarına basarak ekran görüntüsünü varsayılan Resimler klasöründeki Ekran Görüntüleri klasöründe bulabilirsiniz.

3. Belirli Bir Bölgenin Ekran Görüntüsünü Alın

Windows 10, ekrandaki herhangi bir alana ait bir ekran görüntüsünü almanıza da izin veriyor. Bu özelliği kullanabilmek için İçerik Oluşturucu Güncellemesini yüklemeniz gerekiyor.

Belirli bir bölgenin ekran görüntüsünü almak için, Windows tuşu + Shift + S tuşlarına basın. Ekranda bir artı işareti çıkacak ve her şey mozaik hale gelecektir. Şimdi ekran görüntüsünü almak istediğiniz alanı seçin. Seçim yaptığınız alan otomatik olarak panoya kopyalanacaktır. Ekran görüntüsünü paylaşmak istediğiniz alana yapıştırabilir veya Paint uygulamasına yapıştırarak kaydedebilirsiniz.

4. Windows 10 Oyun Çubuğu’nu Kullanın

Windows 10’daki Oyun Çubuğu aracını da ekran görüntüleri almak için kullanabilirsiniz. Bunun için ekran görüntüsü almak istediğiniz pencereleri oyun olarak ayarlamanız gerekiyor.

Herhangi bir uygulamayı oyun olarak ayarlamak için öncelikle uygulamayı açın ve sonrasında Windows tuşu + G tuşlarına basın. Açılan pencerede Evet, bu bir oyun seçeneğini işaretledikten sonra Oyun Çubuğu aktif hale gelecektir.

Şimdi de Windows tuşu + Alt + Print Screen tuşlarına basın. Ekran görüntünüzü Videolar klasörünün içindeki Yakalamalar klasöründe bulabilirsiniz.

5. Windows 10 Ekran Alıntısı Aracını Kullanın

Windows 10’da yerleşik olarak bulunan Ekran Alıntısı Aracı ile ekran görüntüsü alma işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz. Ekran Alıntısı Aracı, yukarıdaki yöntemler kadar hızlı olmasa da, daha fazla denetim özelliği sunuyor.

Başlat menüsüne “Ekran alıntısı aracı” yazdıktan sonra bulunan sonuca tıklayın ve uygulamayı başlatın. Ekran görüntüsü almak için 4 farklı mod sunan bu araçta, Mod seçeneğine tıkladıktan sonra Serbest Biçimli, Dikdörtgen Biçimli, Pencere Ekran ve Tam Ekran Alıntısı seçeneklerinden birine tıklayıo, Yeni butonuna tıklayarak ekran görüntünüzü almaya başlayabilirsiniz.

Seçimi yaptıktan sonra açılan çalışma alanında CTRL + S kısayolunu kullanarak ekran görüntüsünü kaydedebilirsiniz.

6. Üçüncü Taraf Bir Ekran Görüntüsü Uygulaması Kullanın

Daha kapsamlı bir çözüm arıyorsanız, üçüncü taraf uygulamalarını tercih edebilirsiniz. Benim bu konudaki önerim Lightshot uygulamasını kullanmanız yönünde. Print Screen butonuna bastığınız anda devreye giren uygulamada, ekran görüntüsü alacağınız alanın seçimini yaptıktan sonra kaydetme, paylaşma, Google’da benzer görselleri arama, kopyalama, yazdırma ve Printscr.com’a yükleme gibi seçeneklerin yanında düzenleme araçlarını da kullanabilirsiniz.

7. Microsoft Edge Web Notu Aracını Kullanın

Bir başka alternatif olarak da, Microsoft Edge tarayıcısının Web Notu aracını kullanabilirsiniz. Ancak bu araç, sadece Edge tarayıcısı üzerinde çalıştığından kullanım alanınız biraz kısıtlı olabilir. Web Notu aracını bir web içeriğine ek açıklama getirmek ve başkalarıyla paylaşmak için kullanabilirsiniz.

Web Notu aracını kullanmak için tarayıcının adres çubuğunun hemen sağında yer alan dolma kalem butonuna tıklayabilirsiniz. Çizgi, not, kırpma ve daha birçok özellik sunan bu araçta ekran görüntüsünü bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

8. Chrome ve Firefox için Uzantılar Kullanın

Chrome ve Firefox tarayıcıları için de güvenebileceğiniz ekran görüntüsü alma uzantıları mevcut. Bu konuda onlarca uzantı mevcut fakat, Awesome Screenshot uzantısını tavsiye ediyoruz. Bu uzantıyla ekran görüntülerini bilgisayarınıza ve bulut depolama alanınıza kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz.

Uzantıyı yükledikten sonra bir web sayfasının ekran görüntüsünü almak için varsayılan olarak CTRL + Shift + E tuşlarını kullanabilirsiniz.