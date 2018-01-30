Windows 10'un Açılışını Yavaşlatan Programlar!

Windows 10 işletim sistemli bilgisayarınızın eskiye kıyasla daha uzun sürede açıldığını fark ettiyseniz, suçu başlangıç programlarında bulabilirsiniz. Bu rehberimizde Windows 10’un açılışını yavaşlatan programları sizler için hazırladık.

Başlangıç Programlarını Devre Dışı Bırakma

Windows Görev Yöneticisi ile hangi programların başlangıçta açıldığını görebilmeniz mümkün. Ctrl + Shift + Esc tuşlarına bastıktan sonra açılan pencerede sol alt kısımda yer alan Diğer ayrıntılar butonuna tıklıyoruz.

Yukarıda yer alan Başlangıç sekmesine giderek, başlangıçta otomatik açılan programları görebilirsiniz. Windows açılışında bu programların başlatılmasını istemiyorsanız, sağ tıklayarak Devre dışı bırak butonuna tıklayabilirsiniz. Başlangıç etkisi Orta veya Yüksek olan programları devre dışı bırakmak, düşük etkili programları devre dışı bırakmaktan daha etkili olacaktır.

Gizli Başlangıç Programları

Görev Yöneticisi’nde başlangıç programlarınızı basit bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Fakat bu bölümde her şeyi görmeniz pek mümkün olmuyor. Başlangıçta otomatik başlatılan tüm programları görmenizin en kolay yolu Autoruns for Windows uygulamasından geçiyor.

Microsoft’un resmi yazılımlarından olan Autoruns for Windows uygulamasını çalıştırdıktan sonra Logon sekmesine geçiyoruz. Burada yer alan listede Görev Yöneticisi’nde bile yer almayan servisleri ve uygulamaları görebilirsiniz. Başlangıçtan kaldırmak istediğiniz uygulamanın solunda yer alan kutudaki işareti kaldırmanız yeterli olacaktır.

Bilinen Başlangıç Programı Suçluları

1. Oyun Mağazaları

Steam, Origin, Uplay ve GOG gibi oyuncu platformlarını kullanıyorsanız, bu programların başlangıçta otomatik olarak başlatıldığını fark etmiş olabilirsiniz. Kurulum esnasında otomatik olarak seçilen bu özelliğin temel amacı, güncellemelerin arka planda gerçekleşmesini sağlamak. Ancak, bunun Windows 10’un başlangıcına etkisi de gerçekten acımasız diyebilirim. Bu uygulamaları devre dışı bırakarak sistem üzerindeki yükü hafifletebilirsiniz.

2. Sohbet Uygulamaları

Skype ve Discord gibi sohbet uygulamalarına sahipseniz, bu uygulamaların da başlangıçta ağır bir yük oluşturduğunu bilmelisiniz. Bu uygulamaları da devre dışı bırakmayı düşünebilirsiniz.

3. Adobe Uygulamaları

Adobe uygulamalarını kullanıyorsanız, uygulamaları yüklediğiniz andan itibaren başlangıçta çalıştırıldığını görebilirsiniz. Windows başlangıcında bu uygulamaların çalıştırılmasına hiç gerek olmadığından devre dışı bırakmanız herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir.

4. Bulut Depolama Uygulamaları

OneDrive, Dropbox, Google Drive ve Yandex Disk gibi uygulamalar, dosyalarınızın güvenle depolanması ve yedeklenmesi için iyi birer alternatif oluyorlar. Başlangıçta otomatik olarak çalışmalarının nedeni ise dosyalarınızı otomatik olarak senkronize edebilmeleri. Bu her ne kadar iyi bir özellik olsa da, bu programları sürekli kullanmayanlar için ağır bir yük oluşturacaktır. Dosyalarınızı sadece kendi istediğiniz zamanlarda senkronize etmek isterseniz, bu uygulamaları da devre dışı bırakabilirsiniz.

5. Apple Yardımcı Uygulamaları

Başlangıç programları söz konusu olduğunda başlıca suçlulardan biri olan Apple’ın QuickTime uygulamasını tamamen kaldırmanızı tavsiye ediyoruz. QuickTime uygulaması olmadan da internet tarayıcınızı rahatlıkla kullanabileceğinizi belirtelim. Bunun yanında, iTunes uygulamasını da başlangıçtan kaldırmanız herhangi bir soruna yol açmayacaktır.

Devre Dışı Bırakmamanız Gereken Uygulamalar

Başlangıç süresini etkileyen uygulamaları yukarıda sıraladık. Fakat, hariç tutmanız gereken uygulamalar da elbette mevcut. Antivirüs yazılımları, ekran kartı, fare vb. çevre birimlerinin sürücüleri gibi uygulamaları devre dışı bırakmanızı tavsiye etmiyoruz. Devre dışı bıraktığınızda ilgili donanımın düzgün çalışmaması sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz.