Windows'ta Bluetooth Nasıl Açılır? Bağlantı Sorunları Nasıl Giderilir?

Windows işletim sistemine sahip bir laptopunuz varsa çevrenizdeki cihazlarla bağlantı kurup veri alışverişi yapmak için kablolara mahkûm değilsiniz. Bu işlem için Windows cihazlarda desteklenen Bluetooth bağlantısından yararlanabilirsiniz.

Klavye, kulaklık, mousepad gibi elinizin altındaki aygıtlarla kolayca etkinleştirebileceğiniz bluetooth bağlantısı sayesinde Windows işletim sistemi ile çalışan laptoplar arasında kolayca veri aktarımı sağlayabilirsiniz.

Bu işlemi yapmak için Windows’ta Bluetooth'un nasıl açıldığını, karşınıza çıkan bağlantı sorunlarının nasıl çözüleceğini bilmiyorsanız gelin, birlikte öğrenelim!

Windows'ta Bluetooth Nasıl Açılır?

Windows’ta bluetooth açmak için öncelikle cihazınızın bluetooth destekli olduğundan emin olmanız gerekiyor. Eğer cihazınızda bu özelliğin bulunduğundan eminseniz, diğer adımlara geçebilirsiniz.

için öncelikle cihazınızın bluetooth destekli olduğundan emin olmanız gerekiyor. Eğer cihazınızda bu özelliğin bulunduğundan eminseniz, diğer adımlara geçebilirsiniz. Windows’ta bulunan başlat butonuna tıklayın.

Başlat menüsünde yer alan ‘ayarlar’ sekmesine ulaşın.

Ayarlar bölümünün sol tarafında yer alan ‘bluetooth ve aygıtlar’ seçeneğini bulun.

Bu kısımda bluetooth’u açık hale getirebileceğiniz alanı göreceksiniz. Bluetooth’u açma seçeneğini işaretleyerek cihazınızı bağlantıya hazır hale getirebilirsiniz.

Windows’ta Bluetooth ile Cihaz Eşleştirme Nasıl Yapılır?

Cihazınızda Bluetooth’u aktif hale getirdikten sonra başka bir cihazla veri alışverişi yapabilmek için eşleştirmeyi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunun için izlemeniz gereken adımlar ise şu şekilde sıralanıyor:

Başlat menüsünden ‘Ayarlar’ penceresine gidin.

Bluetooth ve aygıtlar sekmesine girin.

Bu kısımda ‘aygıt ekle’ seçeneğinin olduğunu göreceksiniz.

Aygıt ekle’ye tıkladıktan sonra karşınıza çıkan menüde aygıt çeşitleri sıralanacaktır.

Bu aygıt çeşitlerinden hangisine bağlanmak istiyorsanız birini seçin.

Eşleştirme yapacağınız cihazda Bluetooth’u eşleştirmeye hazır hale getirmek için yapmanız gereken bir işlem varsa bu işlemi de yapmış olmanız gerekiyor. Örneğin, birçok cihazda bluetooth tuşuna basılı tutmak, cihazı eşleşmeye hazır hale getiriyor. Siz de eşleştirmek istediğiniz cihazı bluetooth ile bağlantıya hazır hale getirdiğinizden emin olmalısınız.

Eşleştirme işlemini tamamlamak için açılan menüden ilgili cihazın adını seçmelisiniz.

Bazı cihazlarda eşleştirme işlemi için bir onay kodu girilmesi gerekiyor. Bu tarz yönlendirmeleri takip ederek Windows cihazınızı bluetooth’u kullanarak başka cihazlarla kolayca eşleştirebilirsiniz.

Windows’ta Bluetooth Bağlantı Sorunları Nasıl Giderilir?

Sıraladığımız adımları takip etmenize rağmen Windows’ta bluetooth bağlantısını kurmakta zorlanıyor ve çeşitli problemler yaşıyorsanız umutsuzluğa kapılmayın. Bu tarz problemleri çözmek için uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemler var. İşte, Windows cihazlarda bluetooth bağlantı sorunlarını gidermek için başvurmanız gereken yollar:

Wi-Fi antenini bağlayın Windows ve sürücü güncellemelerini kontrol edin Bluetooth’u kapatıp açmayı deneyin Bluetooth adaptörünüzün olup olmadığını kontrol edin Harici bir Bluetooth aparatı edinin (Bluetooth Dongle)

1. Wi-Fi Antenini Bağlayın

Masaüstü bilgisayarların bazılarında cihaz ile birlikte teslim edilen bir Wi-Fi anteni bulunuyor. Bu antenler sadece Wi-Fi’de daha fazla sinyal sağlamak için değil, etkili bir bluetooth bağlantısı oluşturmak için de kullanılıyor.

Bluetooth bağlantı sorunu yaşadığınızda masaüstü bilgisayarınızda bu antenin takılı olup olmadığından ve antenin mantıklı bir konuma sahip olduğundan emin olmak için gerekli kontrolleri sağlayabilirsiniz.

2. Windows ve Sürücü Güncellemelerini Kontrol Edin

Bluetooth bağlantı sorunlarına neden olan unsurlardan birisi de güncellemelerin yüklenmemesi olarak karşımıza çıkıyor. Hem bluetooth hem de Wi-Fi donanımı için güncellemelerin kontrol edildiği merkeze ulaşmanız gerekiyor.

Eğer laptopunuzda Intel işlemci kullanıyorsanız Intel Sürücü Destek Asistanı’nı kullanarak güncellemeleri kontrol edebilirsiniz. Ayrıca Windows Update’deki güncellemelere göz atıp gerekli yüklemeleri yapabilirsiniz.

3. Bluetooth’u ve Windows’u Kapatıp Açmayı Deneyin

Her ne kadar klişe bir yöntem olsa da çözülemeyen sorunlarda mutlaka denenmesi gereken yöntemlerden birisi kapat – aç yapmaktır. Önce bluetooth’u kapatıp açmayı deneyin. Eğer sorun çözülmediyse başlat menüsüne giderek Windows’u kapatıp tekrar açmayı deneyebilirsiniz.

4. Bluetooth Adaptörünüzün Olup Olmadığını Kontrol Edin

Eğer cihazınızda bir bluetooth adaptörü bulunmuyorsa, bütün çabalarınıza rağmen bağlantı sorunu yaşamaya devam edersiniz. Bunun kontrolünü sağlamak için şu adımları izlemenizde fayda vardır:

Windows’tan başlat menüsüne girin.

Aygıt Yöneticisi’ni bulun.

Aygıt listesinde bluetooth ile alakalı bir aygıtın sıralanıp sıralanmadığını inceleyerek adaptörün olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Eğer ünlem şeklinde karşınıza çıkan bir uyarı varsa bu uyarıyı dikkate alın.

5. Harici Bir Bluetooth Aparatı Edinin

Bluetooth Dongle, bilgisayarlara bluetooth bağlantı özelliğini kazandıran ve kablosuz aygıt ekleme imkânı sunan aparatlar olarak biliniyor. Cihazınızda çözülemeyen bluetooth bağlantı sorunları varsa bu tarz bir aparat ile Windows laptopunuza pratik bir şekilde bluetooth desteği sağlayabilirsiniz.

Karşılaşabileceğiniz Bluetooth Bağlantı Sorunları Nelerdir?

Bluetooth ile bağlantı kurmak isterken yaşanan problemlerin çeşitli nedenleri olabiliyor. Çözüm önerilerini denerken sorunun kaynağı hakkında fikir sahibi olmak da önem taşıyor. Siz de aşağıdaki durumları göz önünde bulundurarak bağlantı sorununu gidermenize yardımcı olacak en uygun yöntemi daha kolay bir şekilde belirleyebilirsiniz:

Bluetooth ile bağlanmak istediğiniz cihazınız şarjı / pilinin bitmiş veya bitmeye yakın olabilir.

Bluetooth cihazı başka bir aygıt ile bağlıysa, yeni bir bağlantı kurulamayabilir.

Kablosuz aygıtların sinyallerindeki çakışmalar bluetooth bağlantı sorunlarına neden olabilir.

Cihazınız bozulmuş olabilir.

Bluetooth kapalı kalmış olabilir.

Sürücüler güncel olmayabilir.

Bu bilgiler ışığında Windows cihazınızda bluetooth’u kolayca açık hale getirebilir, çeşitli cihazlarla bilgisayarınızı eşleştirebilirsiniz. Bağlantı sorunlarını gidermek için yukarıdaki adımları takip edebilir, cihazlardan kaynaklanan giderilemeyen sorunlar için üretici firmadan servis desteği alabilirsiniz.