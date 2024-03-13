ABD ve İsrail kökenli çalışanlardan oluşan bir ekip Morris II isimli bir bilgisayar solucanı üretti. Bu virüs aslında adını 1988 yılında geliştirilen ve kendini kopyalayan ilk solucan olarak bilinen Morris Worm’dan alıyor.

Popüler yapay zekâ araçlarının güvenlik duvarını aşmayı başarabilen yeni virüs çeşitli güvenlik sorunlarına yol açabilir. Bunların başında spam e-postaları, veri sızdırılması, gizlilik ihlali gibi konular yer alıyor.

Yapay Zekâ Solucanı Morris II Nedir? Neden Üretildi?

Moris II’nin üretilmesinin başlıca sebeplerinden birisi yapay zekâ yazılımlarında oluşabilecek tehditlere dikkat çekmek. En büyük dil modelleri ve yapay zekâ uygulamalarına bile bilgisayar virüslerinin sızabileceğini gözler önüne sermek.

Cornell University, Technion ve Intuit’te çalışan araştırmacıların ürettiği bu virüs ilk etapta yapay zekâ desteği ile çalışan e-posta asistanlarından bazı kişisel verileri sızdırmayı başardı. Virüs, test sürecinde spam e-posta gönderimlerine neden oldu.

Açık kaynaklı yapay zekâ uygulamalarında ‘sıfır tıklama’ ile virüsün kendini kolayca kopyalayabildiğini bizlere göstermiş oldu.

Yapay Zekâ Virüsü Morris II’nin Tehlikeleri Neler?

Yapay zekâ solucanı Morris II, bir ilk olabilir ancak muhtemelen son olmayacak. Zaten çalışmanın amacı biraz da bu. Olası virüslerin yapabileceği kötü niyetli saldırıların potansiyelini kullanıcılara ve geliştiricilere göstermek.

Morris II üzrinden konuyu ele almaya dvam edecek olursak bu virüs özellikle açık kaynaklı uygulamalara kolayca sızabiliyor. Sıfır tıklamalı olması özelliği ile görüntü ve metin girdilerini kullanarak saldırı yapabiliyor.

Ayrıca virüsün sistemler arasında bağlantı kurabildiği ve bu sayede bir yapay zekâ aracından diğerine sıçrayarak kolayca yayılabileceği bilgisi paylaşıldı. Kimlik avı saldırısından tutun da spam e-postalara hatta kötü amaçlı propagandalarda bile kullanılabilir.

Bu virüs için paylaşılan bilgiler Moris II’nin ChatGPT, Gemini gibi metin ya da görüntü girdisi alan tüm yapay zekâ araçlarını etkileyebileceğini gösteriyor. Bağlantı geçişleri ile diğer sistemlere de atlayabilme ihtimali mevcut.

Bizce hem kullanıcıları hem de geliştiricileri bilinçlendirmek adına bu virüsün yapabileceklerini göstermek önemli bir adım olarak değerlendirilmeli.

Bu bilgiler ışığında yapay zekâ aracı geliştiricileri daha yüksek korumalı güvenlik protokolleri oluşturmak için harekete geçecektir. Bu sayede yapay zekâ kullanımının daha güvenli bir hale gelmesi sağlanabilir.