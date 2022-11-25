Yazılım Öğrenmek İçin İngilizce Şart mı?

Yazılım hakkında daha önce birçok içerik yazdık. Bunlardan kimileri hangi progamlama dilini öğrenmelisiniz, kimileri yazılım öğrenmek zorunda mısınız? Kimileri ise yazılım öğrenme platformları ve daha fazlasıydı.

Fakat, yazılım öğrenmek istediğiniz zaman karşınıza kocaman bir engel çıkmakta bu engellerden biri de yazılım öğrenmek için İngilizce şartı olması. Peki, gerçekten yazılım öğrenmeniz için İngilizce öğrenmek şart mı? Gelin, birlikte bakalım.

Yazılım Öğrenmek İçin İngilizce Öğrenmek Şart Mı?

İngilizce dünya üzerinde en çok konuşulan diller arasında yer almaktadır. Hiç şüphesiz yazılım öğrenmek içinde İngilizce öğrenmenin şart olması gerekiyor denilmekte. Peki bu ne kadar doğru?

İlk olarak şunu söylemeliyiz ki sadece yazılım öğrenmek için İngilizce bilmeniz gerekiyor kuralı doğru değildir. Bunun bir zorunluluk olması Türkçe kaynakların az olmasından kaynaklanmaktadır. Gerçekten de yazılım öğrenmeniz için İngilizce öğrenmenize gerek yoktur.

Sadece programlama yaparken yaşadığınız hataları İngilizce olarak aratmanız gerekiyor. Bunun nedeni ise İngilizce birçok kaynak olurken söylediğimiz üzere Türkçe kaynakların olmamasından kaynaklanmaktadır.

Ancak, tekrar belirtmek isteriz ki İngilizce bilmeden de yazılım öğrenilebilir ama İngilizce bilmek artık günümüzün zorunlulukları arasında yer almaktadır. Bunun birçok savaş veya politik nedeninin olması maalesef ki bir şey değiştirmiyor. Yazılım öğrenmek için İngilizce öğrenmenize gerek olmadığını isterseniz biraz örneklerle açıklayalım.

Programlamanın temel olarak 3 kuralı vardır. Bunlar girdi, fonksiyon ve çıkış olarakta söylenebilir. Veriler girilir fonksiyonda işler ve kullanıcının karşısına çıkar. Tıpkı bilgisayarların çalışması gibi zaten bilgisayarlarda bu işlemlerden çalışmaktadır.

Matematiksel veya fizik işlemleri fonksiyonların içinde işlenir. Bunlara döngüler de denmektedir. Dolayısıyla algoritma mantığını anladıktan sonra, programlama işlemi girer. Tabi algoritma sanıldığı kadar kolay değildir.

Öyle ki her işlemin birer birer yapılması gerekmektedir. Gelgelelim bu dediklerimizin konu ile alakasına programlamanın mantığına bakacak olursak İngilizce’yi sadece fonksiyon gibi kodlarda kullanıyoruz.

O halde sadece kodların ne anlama geldiklerini yani nasıl çalıştıklarını anlasanız yazılım öğrenebilirsiniz. Ancak bir sorun ile karşılaştığınızda Türkçe yerine İngilizce aratmanız fayda sağlayacaktır. Çünkü Türkçe arattığınızda çok fazla bir şey bulamayacaksınız.

Bu içeriğimizde yazılım öğrenmeniz için İngilizce öğrenmek şart mı? Açıklamış olduk. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.