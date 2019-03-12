Yemek Yememek için Başvurabileceğiniz 5 Yöntem

Size verilen diyet listesini düzgün bir biçimde yerine getiremiyor musunuz? Bunun en büyük sorumlusu, buzdolaplarının içindeki yiyeceklerdir. Sizlerin, zayıflamak isteyen sizlerin gözünü döndüren bu çekici yiyeceklerden uzak durmanın en iyi yolu, meşgul olabileceğiniz bir iş bulmaktır.

Sizler için hazırladığımız bu beş yöntemi uyguladığınız takdirde aklınız yiyeceklerde değil, önünüzdeki işte olacaktır. Neyle uğraştığınız hiç önemli değildir ancak uğraştığınız şeyin sizi nasıl etkilediği çok önemlidir. Çok can sıkıcı olan şeylerden kaçınmalısınız zira ister istemez ayaklanabilir ve kontrolden çıkan kendinizi buzdolabının önünde, yiyeceklerin başında bulabilirsiniz. Bundan dolayı sizin için listelediğimiz bu yöntemleri kendinize göre uygulamanız gerekmektedir.

1. Oyun Oynayın

Oyun oynayarak zayıflayabilirsiniz. Oynadığınız oyunun çoklu oyunculu, rekabetçi ve mümkünse strateji oyunu olduğundan emin olduktan hemen sonra bütün işinizi bir kenara bırakabilir ve oyununuza odaklanabilirsiniz. Çoklu oyunculu oyunlar, rekabetçi oyunlar ve strateji oyunları, oyuncuları saatlerce ekranın önüne kilitleyebilir.

Asitli, bol şekerli içecekler ve abur cuburlar ile oyun oynamayı alışkanlık haline getirenlerdenseniz işiniz oldukça zor zira öncelikle bu kötü alışkanlığı zihninizden defetmeniz gerekecektir. İçecek olarak çay ya da şekersiz, kalori değeri düşük kahve tercih edebilir; yiyecek olarak çok sık olmayacak bir şekilde meyve tüketebilirsiniz ama bundan önce gerçekten aç olup olmadığınızı bolca su içerek öğrenmelisiniz.

2. E-Kitap Okuyun

Kitapların yararı yerine kitapların zararı hakkında konuşursak emin olun ki bir cümleden öteye gidemeyiz. Kitaplar bizler için bir nevi ilaçtır.

Kitapların faydalarından bazıları:

Stres seviyesini en düşük seviyede tutar.

Kitap okuma esnasında yeni şeylerin öğrenilmesi, beynin sürekli çalışmasını sağlar. Sürekli çalışan beyin, unutkanlığa neden olan hastalıklara kolay kolay boyun eğmez.

esnasında yeni şeylerin öğrenilmesi, beynin sürekli çalışmasını sağlar. Sürekli çalışan beyin, unutkanlığa neden olan hastalıklara kolay kolay boyun eğmez. İnsanların somut ya da soyut nesneler üzerine çok yönlü yaklaşmasını sağlar.

Genel kültür artırır. İnsanların konuştukları konular hakkında bilgi sahibi olmanızı, rahatlıkla sohbete dahil olmanızı sağlar.

artırır. İnsanların konuştukları konular hakkında bilgi sahibi olmanızı, rahatlıkla sohbete dahil olmanızı sağlar. Diksiyon geliştirilmesinde önemli bir rol oynar.

geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Sığ düşünceleri koca bir okyanusa çevirir.

E-Kitaplar, fiziki kitaplara nazaran daha zor gelebilir. Yoğun ışığın hakim olduğu akıllı telefonda, tablette veyahut bir bilgisayarda küçük, minik bir metin okumak dahi bu denli zorken koca bir kitabın elli ila yüz sayfasını okumak, özellikle okumaya yeni başlayanlar için epey zorlu bir süreç olabilir. Bu gibi durumlarda, telefon parlaklığını olabildiğince kısmalı ve mavi ışık filtresi açılmalıdır.

Bilgisayarınızda E-Kitap okumak için aşağıdaki ücretsiz uygulamaları kullanabilirsiniz.

3. Film veya Dizi İzleyin

Filmlerin veya dizilerin yanında en iyi giden şey nedir? Mısır olabilir mi? Cips veya kola? Alternatiflerin her biri birbirinden güzel görünüyor. Filmlerin ya da dizilerin izlenme nedenleri genellikle eğlenceli vakit geçirmek, kültürlenmek, stresten kurtulmaktır. Fakat buradaki amacımız; eğlenceli vakit geçirmek, kültürlenmek ya da stresten kurtulmak değil, yemek yemekten kendimizi alıkoymaktır.

İzlemek için başlattığınız filmlerin veyahut dizilerin sıkıcı olmamasına, bir süre sonra sizi baymayacağına emin olmalısınız. Sıkıcı bir sahne, diziyi ya da filmi duraklatıp yiyecek yemeye gitmenize yol açabilir.

4. İnternetteki Topluluklara Katılın

Hobiniz nedir? Kendinize hobilerinizden bahsedin. Kitap okumak sizin hobileriniz arasında mı? O halde okurların toplandığı platformlara katılın ve sizin de okur olduğunuzu bilmelerini sağlayın!

Bu platformlarda, okuduğunuz kitaplardan alıntılar paylaşabilir, okuduğunuz kitaplar hakkında eleştiriler yapabilir, diğer okurlarla tanışıp onlarla dostluk kurabilirsiniz.

5. Yeni Bir Dil Öğrenin

Yeni bir dil öğrenmek için günümüzdeki bilgi zenginliğinden faydalanabilirsiniz. Uygulama marketlerindeki ücretli ya da ücretsiz uygulamalar ile halihazırda az çok bilginizin olduğu dili ileri seviyelere çekebilirsiniz. Yaşam oldukça uzun bir süreçtir; ilerleyen yıllarda nerede olacağınız, hangi dilde konuşanların arasında bulunacağınız hiç belli olmaz. Ortak dil İngilizce, yabancı insanlarla iletişim kurmanız açısından bilmeniz gereken ilk dillerden birisidir. Yabancı dilinizi geliştirmek istiyorsanız aşağıdaki uygulamalara göz atabilirsiniz.