DynEd indirin, en iyi İngilizce dil öğrenme programına sahip olun.

Erkan Calp - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

DynEd indirerek en iyi İngilizce öğrenme programına sahip olmuş olursunuz. Bütün yaş ve düzeylere yönelik ödüllü ESL/EFL/ELT İngilizce dil eğitimi sistemi. Şirketler, üniversiteler ve okullar için akademik, mesleki ve iş İngilizcesi öğrenimi denildiğinde akla ilk gelen isimlerden DynEd, Mili Eğitim Bakanlığı’nın da okullarda etkin bir İngilizce öğretiminin sağlanması amacıyla uygulamaya aldığı bir İngilizce dil eğitimi programı. Uygulamayı hemen indirebilir ve İngilizce öğrenmeye başlayabilirsiniz.

DynEd Nedir?

DynEd, Dynamic and Education (Dinamik ve Eğitim) kelimelerinden oluşan, dinamik eğitim anlamına gelen, bugüne kadar geliştirilmiş en kaliteli yabancı dil öğrenme programı. Yetişkinler için DynEd İngilizce Dili Eğitimi Sistemi, dünyanın en geniş eğitim içeriğine sahip bilgisayar destekli dil eğitimi programı. 17 yaş üzeri kişilerin katılabildiği bu programda 9 farklı yazılım sunuluyor. Ayrıca kişiye özel bir eğitim paketi önerisi eğitmenler tarafından sunuluyor. Okullar için DynEd İngilizce Dili Eğitimi Sistemi de bilgisayar destekli dil eğitim programları arasında en geniş eğitim içeriğine sahip olanı. 17 yaş altındaki kişilerin dahil olabildiği bu sistemde 10 farklı yazılım sunuluyor. Eğitmenlerin eğitim paketi önerisiyle katılımcıların en verimli eğitimi alabilmeleri amaçlanıyor.

DynEd: En İyi İngilizce Dil Eğitim Sistemi

Tekrarla Kademeli Algılama (Recursive Hierarchical Recognition - RHR) eğitim sistemini kullanarak İngilizce’yi beynin dil becerini edinme şekline uygun olarak öğreten tek İngilizce dil eğitimi sistemi olan DynEd, farklı yaş grupları, düzeyler ve ihtiyaçlar için ayrı ayrı özel olarak hazırlanmış 15 farklı yazılımdan oluşan içeriğe sahip. Kullanıcının davranışlarını ölçerek derslerin içeriğini ve zorluk düzeyini otomatik olarak ayarlayan bir yapay zeka kontrollü yazılımı da içerisinde bulunduruyor. Çevrimdışı çalışma şeklinde dahi kullanıcı takibi yapılıyor. Öğrenme verimini artırarak çalışma süresini klasik yöntemlere kıyasla en az 3 katı, diğer bilgisayar destekli dil öğrenme programlarına kıyasla da en az 2 katı azaltıyor. Yetişkinler, çocuklar, havacılık uzmanlar için farklı Bilgisayar kontrollü Beceri Sınavları ve Düzey Belirleme Sınavları, eksiksiz ve güvenilir bir sınama sistemi sunuyor.

DynEd Neden En İyi İngilizce Dil Öğrenme Programı?

Beynin öğrenme biçimine uygun dil eğitimi, yapay zeka ile öğrenci yönlendirme, zorluk seviyesini ayarlayan patentli sıralama teknolojisi, hedeflenen düzeye en kısa zamanda ulaşma, bilgisayar kontrollü süresi düzeye göre değişen sınav sistemi, en son teknoloji, en kapsamlı içerik, karma eğitim, ücretsiz teknik destek, dünyaca kabul görmüş standartlar (40’dan fazla uluslarası ödülün yanında BBC, Oxford, Stanford vb. lisanslı öncü içerik) ile diğer İngilizce dil eğitimi sistemlerinden ayrılan DynEd, mobil uygulama olarak da bulunuyor.

DynEd İndirme, Kurulum - Yükleme ve Giriş Adımları:

Yukarıdaki " DynEd indir " bağlantısını kullanarak DynEd yükleyicisini ücretsiz indiriyorsunuz.

" bağlantısını kullanarak DynEd yükleyicisini ücretsiz indiriyorsunuz. İnen dosyaya çift tıklayarak kurulumu başlatıyorsunuz. Klasik Program Files veya başka bir klasör altına kurulumu gerçekleştiriyorsunuz.

Kurulumu tamamladıktan sonra DyNed kurslarını indirmek için masaüstündeki Student simgesine tıklayıp DynEd Öğrenci E-Posta adresi ve şifrenizi girip Sign-in ile oturum açıyorsunuz.

Kurs seçimi yapıp Ok’e tıklayarak dosyaların indirilmesini sağlıyorsunuz. Her kurs için tekrarlamanız gerekiyor.

DynEd indirme, kurulum, yükleme, giriş (oturum açma) adımları videolu olarak da gösterilmiştir:

DynEd Kursları Hakkında: