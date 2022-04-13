DynEd
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 76,765
- DOSYA BOYUTU 7.50 MB
- Üretici DynEd International, Inc.
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DynEd indirin, en iyi İngilizce dil öğrenme programına sahip olun.
DynEd indirerek en iyi İngilizce öğrenme programına sahip olmuş olursunuz. Bütün yaş ve düzeylere yönelik ödüllü ESL/EFL/ELT İngilizce dil eğitimi sistemi. Şirketler, üniversiteler ve okullar için akademik, mesleki ve iş İngilizcesi öğrenimi denildiğinde akla ilk gelen isimlerden DynEd, Mili Eğitim Bakanlığı’nın da okullarda etkin bir İngilizce öğretiminin sağlanması amacıyla uygulamaya aldığı bir İngilizce dil eğitimi programı. Uygulamayı hemen indirebilir ve İngilizce öğrenmeye başlayabilirsiniz.
DynEd Nedir?
DynEd, Dynamic and Education (Dinamik ve Eğitim) kelimelerinden oluşan, dinamik eğitim anlamına gelen, bugüne kadar geliştirilmiş en kaliteli yabancı dil öğrenme programı. Yetişkinler için DynEd İngilizce Dili Eğitimi Sistemi, dünyanın en geniş eğitim içeriğine sahip bilgisayar destekli dil eğitimi programı. 17 yaş üzeri kişilerin katılabildiği bu programda 9 farklı yazılım sunuluyor. Ayrıca kişiye özel bir eğitim paketi önerisi eğitmenler tarafından sunuluyor. Okullar için DynEd İngilizce Dili Eğitimi Sistemi de bilgisayar destekli dil eğitim programları arasında en geniş eğitim içeriğine sahip olanı. 17 yaş altındaki kişilerin dahil olabildiği bu sistemde 10 farklı yazılım sunuluyor. Eğitmenlerin eğitim paketi önerisiyle katılımcıların en verimli eğitimi alabilmeleri amaçlanıyor.
DynEd: En İyi İngilizce Dil Eğitim Sistemi
Tekrarla Kademeli Algılama (Recursive Hierarchical Recognition - RHR) eğitim sistemini kullanarak İngilizce’yi beynin dil becerini edinme şekline uygun olarak öğreten tek İngilizce dil eğitimi sistemi olan DynEd, farklı yaş grupları, düzeyler ve ihtiyaçlar için ayrı ayrı özel olarak hazırlanmış 15 farklı yazılımdan oluşan içeriğe sahip. Kullanıcının davranışlarını ölçerek derslerin içeriğini ve zorluk düzeyini otomatik olarak ayarlayan bir yapay zeka kontrollü yazılımı da içerisinde bulunduruyor. Çevrimdışı çalışma şeklinde dahi kullanıcı takibi yapılıyor. Öğrenme verimini artırarak çalışma süresini klasik yöntemlere kıyasla en az 3 katı, diğer bilgisayar destekli dil öğrenme programlarına kıyasla da en az 2 katı azaltıyor. Yetişkinler, çocuklar, havacılık uzmanlar için farklı Bilgisayar kontrollü Beceri Sınavları ve Düzey Belirleme Sınavları, eksiksiz ve güvenilir bir sınama sistemi sunuyor.
DynEd Neden En İyi İngilizce Dil Öğrenme Programı?
Beynin öğrenme biçimine uygun dil eğitimi, yapay zeka ile öğrenci yönlendirme, zorluk seviyesini ayarlayan patentli sıralama teknolojisi, hedeflenen düzeye en kısa zamanda ulaşma, bilgisayar kontrollü süresi düzeye göre değişen sınav sistemi, en son teknoloji, en kapsamlı içerik, karma eğitim, ücretsiz teknik destek, dünyaca kabul görmüş standartlar (40’dan fazla uluslarası ödülün yanında BBC, Oxford, Stanford vb. lisanslı öncü içerik) ile diğer İngilizce dil eğitimi sistemlerinden ayrılan DynEd, mobil uygulama olarak da bulunuyor.
DynEd İndirme, Kurulum - Yükleme ve Giriş Adımları:
- Yukarıdaki "DynEd indir" bağlantısını kullanarak DynEd yükleyicisini ücretsiz indiriyorsunuz.
- İnen dosyaya çift tıklayarak kurulumu başlatıyorsunuz. Klasik Program Files veya başka bir klasör altına kurulumu gerçekleştiriyorsunuz.
- Kurulumu tamamladıktan sonra DyNed kurslarını indirmek için masaüstündeki Student simgesine tıklayıp DynEd Öğrenci E-Posta adresi ve şifrenizi girip Sign-in ile oturum açıyorsunuz.
- Kurs seçimi yapıp Ok’e tıklayarak dosyaların indirilmesini sağlıyorsunuz. Her kurs için tekrarlamanız gerekiyor.
- DynEd indirme, kurulum, yükleme, giriş (oturum açma) adımları videolu olarak da gösterilmiştir:
DynEd Kursları Hakkında:
- Kurslar uzun sürelidir, internet bağlantınıza bağlı olarak indirilmesi 1 saatten fazla sürebilir.
- Geçerli bir DynEd giriş kimliğiniz (ID) ve şifreniz yoksa bu yüklemeyi kullanamazsınız.
- QuickTime 7.0.4. ve üzeri sürüm kurulu olması gerekir.
DynEd
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 38,386
- DOSYA BOYUTU 12.00 MB
- Üretici DynEd International, Inc.
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DynEd, Dünya genelinde 9 milyondan fazla öğrenciye sahip olan ve kanıtlanmış öyntemler ile İngilizce eğitimi veren başarılı bir Android uygulama.
DynEd, etkili ve efektif bir şekilde İngilizce öğrenmek isteyenler için hazırlanan bir İngilizce eğitim uygulaması. Ücretsiz olarak Google Play Store üzerinden sunulan uygulama sayesinde ingilizcenizi gerçekten geliştirebilirsiniz. Fakat sizinde bileceğiniz üzere hiç bir mobil uygulama tek başına İngilizce'yi tam anlamıyla öğretmek için yeterli olmayacaktır.
Uyguladığı farklı ama doğruluğu kanıtlanmış yöntemler sayesinde akılda kalıcı bir şekilde İngilizce öğrenmenizi sağlayan uygulama için oldukça yararlı diyebilirim. Tek eksiği ise grafiklerinin ve tasarımının günümüzde geliştirilen uygulamalar kadar kaliteli olmaması. Fakat yinede kullanırken hoşunuza gidecek ve sıkılmayacaksınız.
Her yaştan kullanıcının kullanımına uygun olarak geliştirilen DynEd içindeki yöntemler beynimizin nasıl dil öğrendiği konusunda yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan yöntemler barındırıyor. Ayrıca genelde bir çok eğitim merkezinin ilk olarak tercih ettiği yazma ve okuma eğitiminden önce dinleme ve konuşma dersleri alıyorsunuz.
Özellikler:
- Çalıştığınız derslerden çıkan sonuçları analiz ederek İngilizce'nizi geliştirmeniz için öneriler sunma
- İnternet bağlantısı olmadan offline olarak ders çalışma imkanı
- Kaydetme ve tekrar oynatma desteği
- Farklı dillerde yardım alabilme desteği
- Her yaştan kullanıcıya uygun olması
Uygulamanın henüz Android 5.0 Lollipop desteği bulunmamaktadır. Fakat geliştiricinin yaptığı açıklamaya göre en kısa zamanda gelecek. Yani Android 5.0 işletim sistemi kullanıyorsanız siz de uygulamadan en kısa süre içerisinde yararlanamaya başlayabilirsiniz.
DynEd
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 6,080
- DOSYA BOYUTU 17.30 MB
- Üretici DynEd International, Inc.
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DynEd, doğruluğu kanıtlanmış ama klasik İngilizce öğrenme yöntemlerinden çok daha farklı yöntemler ile İngilizce öğrenmenizi sağlayacak olan başarılı bir iOS uygulama.
DynEd, her yaştan mobil cihaz sahibi kişilerin kullanabileceği şekilde tasarlanan bir İngilizce öğrenme uygulaması. Sahip olduğu 9 milyondan fazla öğrenci ve farklı yöntemler ile Dünya genelinde oldukça popüler olan DynEd sayesinde, daha önce görmediğiniz yöntemler ile İngilizce öğrenmenin keyifini yaşayacaksınız.
Beynimizin dil öğrenirken hassas olduğu noktalar araştırılarak buna göre ne etkili yöntemleri keşdefen ve bu yöntemlerin doğruluğunu kanıtlayan DynEd, sizlere okuma ve yazmadan önce dinleme ve konuşma alanında ders veriyor.
Kullanım ve eğitim konularında hassas bir uygulama olan DynEd'ı ilk yüklediğinizde verilen eğitim sayesinde hiç bir zorluk yaşamıyorsunuz. Daha sonra ise kullanmaya alışıyorsunuz. Görseller, testler ve bir çok farklı yöntem ile sürekli İngilizce'nizi geliştirmenize yardımcı olacak olan uygulamayı ücretsiz olarak indirerek yararlanabilirsiniz.
İOS dışında Android versiyonu da bulunan uygulamayı kullanarak beğenmeniz durumunda arkadaşlarınıza da mutlaka önermelisiniz. En etkili dil öğrenme tekniklerini içerisinde bulunduran ve sizlere sunan uygulama, yaptığınız çalışmalardan sonra analizler gerçekleştirerek ilerleyişinizi hesaplayarak size önerilerde bulunuyor. Bu sayede İngilizce'nizi geliştirme sürecinize daha fazla katkı sağlıyor.
Eğer iPhone yada iPad'iniz varsa ve mobil cihazınız üzerinden İngilizce öğrenmek yada İngilizce'nizi geliştirmek istiyorsanız DynEd'ı kesinlikle yüklemenizi öneriyorum.