Aptoide APK, android oyunları ve uygulamaları indirmek için güvenilir mağazalardan biridir.

Yiğit Ekim Demir - 34 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Aptoide APK, android uygulamaları ve oyunları indirebileceğiniz güvenilir, sağlam mağazalardan biridir. Aptoide, Huawei telefonlar gibi Google Play Mağazası'nın yüklü olmadığı akıllı telefonlarda uygulamaları indirmenin en kolay ve güvenli yolu. Ücretsiz APK indirici Aptoide'in mağazasında olmayan Android uygulama oyun yok ve Google Play Store gibi Android APK uygulamalar ve oyunlar kategorize edilmiş şekilde karşınıza çıkıyor. Yukarıdaki Aptoide İndir butonuna dokunarak Aptoide son sürümü (versiyonu) Android telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Aptoide APK uygulaması, Android akıllı telefon ve tablet kullanıcılarının yeni uygulamalara erişebilmek ve aynı zamanda varolan uygulamalarını en hızlı yoldan güncellemek için kullanabilecekleri ücretsiz Android marketleri arasında yer alıyor ve Google Play'deki kısıtlamaların mevcut olmaması sayesinde en yeni uygulamalara ve güncellemelere hemen ulaşabiliyorsunuz.

Google'ın sıkı politikaları nedeniyle en son uygulama ve güncellemelere erişememekten şikayetçiyseniz Aptoide uygulamasından faydalanarak tüm bunlara olabildiğince erken bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Uygulama içerisinde bulunan tüm kategoriler ve sayfalar sayesinde diğer marketlere göre oldukça kolay bir şekilde aradığınız tüm uygulamaları da keşfedebiliyorsunuz.

Aptoide İndir APK

Aptoide Market'in daha sıkı bir şekilde denetlenmesi sayesinde Google Play'de karşılaşılan saçma ve kalitesiz uygulamalara denk gelme olasılığınız da oldukça düşük. Android cihazınızda hali hazırda yüklü olan uygulamaların da Aptoide tarafından tanınması sayesinde güncellemeleri direkt olarak bu uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz.

Geçmişte indirdiğiniz uygulamaların kaldırılması ve yönetilmesi işlemleri de yine uygulama içerisinden tamamlanabiliyor. Facebook hesabınızla giriş yapmanız durumunda uygulamayı kullanan diğer arkadaşlarınızın sahip oldukları uygulamaları da görebiliyor ve onların gerçekleştirdikleri işlemler akışınızda beliriyor.

Yeni ve yenilikçi bir Android market arayanların kesinlikle göz atmadan geçmemeleri gerekiyor. Uygulamayı kurabilmek için yabancı kaynaklardan uygulama kurabilme özelliğini telefonunuzun güvenlik menüsünden aktif hale getirmeyi de unutmamalısınız.

Aptoide, temelde Google Play Store üzerinde bulamadığınız uygulamaları aramak için kullanabileceğiniz alternatif bir uygulama marketi olarak hizmet vermektedir. Bu marketin içerisinde bazen uygulamaların eski sürümleri bazen de beta sürümlerini bulmanız dahi mümkündür. Bunun dışında bildiğiniz gibi bazı uygulama üreticileri geliştirdikleri uygulamalarını Google Play üzerinden yayınlamak istemeyebiliyorlar. Gelirlerini Google Play ile paylaşmak istemeyen geliştiricilerin büyük kısmını oluşturduğu bu grup, kendi uygulamalarını genellikle alternatif uygulama marketleri içerisine koyuyorlar.

Aptoide Nasıl Kullanılır?

Güvenilir Android APK uygulama ve oyun indirme sitelerinden Aptoide'in kullanımı çok kolaydır. Uygulamayı indirip yükledikten sonra şu basit adımları izleyin:

Kullanıcı kaydı oluşturun: Yeni bir kullanıcı oluşturmak için Google veya Facebook hesabınızı bağlayabilirsiniz.

Kullanıcı ayarlarını tercihinize göre değiştirin: Uygulamayı Android cihazınızı kullanma şeklinize göre ayarlamak için seçenekleri etkinleştirip devre dışı bırakın. Uygulamayı kendi zevkinize göre yapılandırma şansına sahipsiniz.

İndirmek istediğiniz uygulamaları bulabileceğiniz farklı kategorileri keşfedin: Editörün seçimi, coğrafi bölgenizde en çok indirilen uygulamalar, en popüler uygulamalar, en iyi oyunlar ve daha fazlasına göz atabilirsiniz. Daha önce hiç duymadığınız uygulamaları keşfetmenin harika bir yoludur.

Arama motorunu kullanın: Belirli bir işlemi gerçekleştirmek için belli bir uygulama veya bir araç mı arıyorsunuz? Basit, hızlı bir şekilde arama yapın ve bırakın Aptoide, kataloğunda bulunan ilişkili tüm uygulamaları listelesin.

Bu alternatif uygulama mağazasını Google Play'e alternatif olarak kullanmamanız için hiçbir neden yok.

Aptoide Nasıl İndirilir ve Kurulur?

Böylesine bir uygulamayı edinmek istiyorsanız öncesinde Aptoide gibi bir uygulamayı telefonunuza ya da tabletinize kurmanız gerekiyor.

Bu işlemi gerçekleştirmek için ilk olarak sağ tarafta yer alan Aptoide APK indir tuşuna basmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra uygulama telefonunuza inecek ve kurulum yapabileceksiniz. Kurulum bittikten sonra uygulamaya tıklayarak, istediğiniz başka uygulamaları içerisinde aratabilirsiniz. En iyi Android uygulamaları ve oyunları APK olarak listeleyen Aptoide, ücretsiz ve güvenlidir. Severek kullandığınız Android uygulama veya oyun güncellemeden sonra sorunlar yaşatabilir. Aptoide üzerinden önceki sürümlere ait APK dosyalarını bulup sorunsuz sürüme geri dönebilirsiniz.