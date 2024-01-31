Uygun Fiyatlı Mini Elektrikli Otomobil: Yue 01 Miniev Özellikleri ve Fiyatı

Elektrikli otomobil pazarında çok sayıda Çinli üretici firma aktif olarak rol alıyor. Electric House da bunlardan birisi ve şimdi Yue 01 mini EV isimli aracını satışa sunmaya hazırlanıyor.

Firmanın yenilikçi yaklaşımının hayat bulduğu bu aracın menzili, teknik özellikleri, fiyatı gibi detaylara bu yazımızda yer veriyoruz. İşte, 16 Ocak’ta lansmanı yapılan Yue 01’in özellikleri ve fiyatı!

Yue 01 Mini Ev Özellikleri

Dış tasarımında yuvarlak ve sevimli hatlarıyla dikkat çeken aracın boyutları 3750 x 1655 x 1550 mm olarak belirtiliyor. Aks mesafesi 2415 mm olup jantları ise 15 inç boyutunda. Çift renkli jant tasarımı, dış gövdede kullanılan çift renk unsurunu tamamlıyor.

Sağ ön tarafta bulunan çamurluğun üstünde aracın şarj girişi konumlandırılmış. Ön farlar ve arka stoplar aracın ortasını işaret eden birer ok görünümüne sahip. Tamponun altında baklava desenli hava giriş ızgaraları bulunuyor.

100 km/ saat azami hız sunan 35 kW / 125 Nm gücünde bir motora sahip. İki farklı pil seçeneği bulunan araçta menzil değeri de bu seçime 251 – 335 km olarak değişiyor. Aracın enerji tüketimine ilişkin olarak 100 km’de 9,9 – 10,3 kWh gibi bir aralık belirtilmiş.

4 koltuklu ve 5 kapılı bir araç olan Yue 01’in iç dizaynında ilk dikkat çeken bileşenlerden birisi 7 inç boyutundaki LCD gösterge paneli oluyor. Arka koltukların katlanabilir olması sayesinde kullanım alanı genişletilebiliyor. Standart modelde koltuklarda kumaş kullanılırken, gelişmiş modellerde materyal olarak suni deri tercih edilmiş.

Aracın sahip olduğu teknolojik özellikler arasında anahtarsız giriş, OTA güncellemeleri, uzaktan çalıştırma, hız sabitleyici, ses tanıma gibi unsurlar bulunuyor. Ayrıca otonom park etme özelliği de mevcut.

Orta konsolda şık bir vites kolu tasarımı görüyoruz. Buton şeklinde tasarlanmış ve ince bir konsola yerleştirilmiş. Bu konsolda ek depolama alanlarına da yer verilmiş.

Yue 01 Mini Ev Fiyatı

Aracın sahip olduğu özelliklere ve yapılacak eklemelere bağlı olarak satış fiyati yükselebiliyor. Temel olarak baktığımızda başlangıç fiyatının yaklaşık 8.300 Euro olduğunu görüyoruz.

Minyatür bir ev olarak tanıtılan aracın şu anda iki farklı menzil seçeneği var. İleride üçüncü bir menzil seçeneğinin gelmesi ve fiyatların da bu doğrultuda yenidden düzenlenmesi bekleniyor.