Yeni Yüzüklerin Efendisi Oyunu Geliyor

Sinema dünyasının en unutulmaz film serilerinden olan Yüzüklerin Efendisi filmlerinin görsel efektlerini yapan Weta Workshop, Orta Dünya konseptli kendi oyunları üzerinde çalıştığını açıkladı. Bir süredir Orta Dünya evrenine dair figür tasarımları satan ve oyun departmanlarında VR konseptiyle uğraşan şirket, bir basın konferansı gerçekleştirdi.

Yapılacak oyunun dağıtımını ünlü oyun yapımcısı Take-Two'nun alt dağıtımcı firması Private Division üstlenecek. Şirketin kitapların altında yatan bilgileri yorumlamak için en geniş ve yaratıcı Yüzüklerin Efendisi lisansına sahip olduğu belirtiliyor.

"Önceki Oyunlardan Çok Farklı Oyunlar Yaratmak İstiyoruz"

Basın açıklamasında söz alan Weta Workshop'un interaktif şefi Amie Wolken, "Orta Dünya'da yeni bir oyun konsepti oluşturmak, özellikle de hayranların daha önce oynadığından çok farklı bir oyun yaratmak istiyoruz." dedi.

Şimdiye kadar açık dünyadan rol yapma oyunlarına ve gerçek zamanlı stratejiye kadar birçok konsepte sahip Yüzüklerin Efendisi oyunu çıktı. Hatta yakın zamanda serinin ünlü karakteri Gollum'a adanan Lord of the Rings: Gollum oyunu çıkacak. Weta Workshop ise yeni kurdukları oyun departmanlarını sektörde edindikleri görsel efekt tecrübesiyle birleştirerek ortaya hayranların seveceği bir LOTR oyunu koymak istiyor. Oyunun 2024 yılı sonuna kadar bitirilmesi bekleniyor.