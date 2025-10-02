0 Faizli 700 Bin TL Kredi: Togg Yıl Sonu Kampanyaları Belli Oldu!

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Ekim ayına girerken T10X ve T10F modelleri için dikkat çekici bir finansman paketi duyurdu. Yeni kampanya, markanın bugüne kadarki en yüksek tutarlı sıfır faizli kredi desteğini içeriyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg’dan Ekim Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası!

Togg tarafından açıklanan kampanya kapsamında bireysel müşteriler, 700 bin TL’ye kadar olan kredi tutarını 12 ay vade ile tamamen faizsiz kullanabiliyor. Geçtiğimiz aylarda T10F için 200 bin TL, T10X için ise 400 bin TL’ye kadar sunulan faizsiz kredi imkanının bu ay 700 bin TL’ye çıkarılması dikkat çekti.

Sıfır faizli seçeneğin yanı sıra daha yüksek finansman ihtiyacı olan kullanıcılar için de avantajlı koşullar sunuluyor. 1 milyon 750 bin TL’ye kadar kredi kullanmak isteyen müşteriler, 48 aya varan vadelerle yüzde 2,73’ten başlayan faiz oranlarından yararlanabiliyor. Bu seçenek hem bireysel hem de kurumsal alımlar için geçerli olacak şekilde düzenlenmiş durumda.

Togg’un yeni finansman kampanyası yalnızca sınırlı sayıdaki araç için uygulanacak. Hem T10X hem de T10F modellerinde geçerli olacak kampanya yılın son çeyreğinde otomobil sahibi olmak isteyen kullanıcılar için önemli bir fırsat sunuyor.

Togg T10F Fiyat Listesi

Versiyon Menzil Güç Çekiş Fiyat T10F V1 RWD Standart Menzil 335 km 160 kW Arkadan itişli 1.860.000 TL T10F V1 RWD Uzun Menzil 623 km 160 kW Arkadan itişli 2.170.000 TL T10F V2 RWD Uzun Menzil 610 km 160 kW Arkadan itişli 2.345.000 TL

Togg T10X Fiyat Listesi