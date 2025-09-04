Yeni James Bond Oyununun Türkiye Fiyatı Açıklandı [Video]

Yeni James Bond oyunu 007 First Light PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için ön siparişe açıldı. Bununla birlikte oyunun Türkiye fiyatı belli oldu. Oyunu ön sipariş veren oyuncular çeşitli bonuslara erişebilecek. Aksiyon dolu sahnelerin yer alacağı oyunun ne zaman satışa sunulacağı da açıklandı.

007 First Light'ın Türkiye Fiyatı

007 First Light'ın şu anda yalnızca standart sürümü ön siparişe açıldı. Yeni James Bond oyunu Steam'de 32,99 dolar (1.358 TL), PlayStation mağazasında 2.999 TL, Xbox ve Epic Games mağazalarında ise 2.800 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Oyunu ön sipariş veren oyuncular 24 saat erken erişimin yanı sıra "Ölüler Günü", "Çöl Kaşifi", "Sessiz Güç" ve "Centilmen Ajan" olmak üzere dört farklı kıyafete ve "Ajan Nişanesi" isimli silah görünümüne erişebilecek. Ayrıca dört farklı aygıt görünümüne de sahip olacak.

007 First Light Çıkış Tarihi

IO Interactive tarafından geliştirilen 007 First Light, 27 Mart 2026 tarihinde PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve Nintendo Switch 2 platformları için çıkacak. IO Interactive, Hitman oyunları ile dünya genelinde büyük bir popülerlik etti. Hitman serisinde gizlilik ve suikast görevlerinin yaratıcı yöntemlerle tamamlanabilmesi çok sevilmişti.

007 First Light Oynanış Videosu

007 First Light Nasıl Bir Oyun?

007 First Light, casusluk temalı aksiyon ve macera türlerinde bir oyundur. Merakla beklenen yapım, MI6 eğitim programına yeni katılmış genç James Bond'u anlatacak. Dolayısıyla hikâye, karakterin gelişimine odaklanacak ve James Bond'u daha yakından tanımamıza imkân verecek.

Paylaşılan oynanış videosuna göre oyunda bazı görevlerde araba sürebileceğiz. Oyunda ayrıca tıpkı Hitman esrisinde odluğu gibi düşmanları gizli bir şekilde etkisiz hâle getirebileceğiz. İstersek doğrudan çatışmaya girip aksiyon dolu anlar da yaşayabileceğiz.