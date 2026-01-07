Asın Bayrakları: Bomba Oyun Türkçe Dil Desteğiyle Gelecek!

IO Interactive’in merakla beklenen casusluk oyunu 007 First Light'dan müjde geldi. 27 Mayıs 2026’da PC, PlayStation 5 ve Xbox Series platformları için çıkış yapması beklenen yapım, çıkış gününde Türkçe altyazı dil desteği sunacak.

007 First Light da Türkçe Dil Desteğiyle Oyuncularla Buluşacak

IO Interactive'in Türk kökenli CEO'su Hakan Abrak ve ekibindeki Türk geliştiriciler sayesinde, oyuncuların uzun süredir beklediği Türkçe dil desteği nihayet gerçek oldu. Şirketin oyuncuların yoğun taleplerini dikkate aldığı ve yerelleştirme çalışmalarını onayladığı belirtildi.

Eğer geliştirme sürecinde herhangi bir teknik aksaklık yaşanmazsa, oyuncular James Bond’un hikayesini tamamen Türkçe dublaj ve altyazı seçenekleriyle deneyimleyebilecek. Bu hamle, son dönemde artan Türkçe destekli büyük yapımlar arasına 007 First Light'ın da ekleneceğini müjdeliyor.

The Game Awards şovuna damga vuran Clair Obscur: Expedition 33 oyununun Türkçe dil desteği kazanmasını sağlamış olan Mustafa Kadir, beraberindeki Türkçe Oyun Seferi ekbini ile The Blood of Dawnwalker, Atomic Heart 2 ve Resonance: A Plague Tale Legacy oyunlarının da Türkçe altyazı ve arayüz ile çıkacak oluşuna vesile olmuştu.

Eğer bir kez daha erteleme kararı alınmaz ise 27 Mayıs 2026 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için satışa sunulması beklenen 007 First Light, James Bond karakterinin acemilikten efsanevi 007 kodunu alışına kadar uzanan özgün bir hikayeyi anlatacak. Casino Royale filminden de esintilerin olacağı oyunun halihazırda ön-siparişe açık olduğunu belirtelim.

007 First Light PC Sistem Gereksinimleri

En Düşük Gereksinimler

İşlemci: Intel Core i5 9500K veya AMD Ryzen 5 3500

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1660 veya AMD RX 5700 veya Intel münferit GPU muadili

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı Belleği: 8 GB

Depolama Alanı: 80 GB

İşletim Sistemi: Windows 10/11, 64-bit

Çözünürlük: 1080p

FPS: 30

Önerilen Gereksinimler