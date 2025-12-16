Araç Sahiplerine Mutlu Haber: Benzinde Tarihi İndirim!

Petrol fiyatlarında ve anlık olarak kurlarda yaşanan dalgalanmalar uzun zaman sonra zam değil indirim olarak yansıdı. Vatandaşı mutlu eden nokta ise motorinin ardından benzine de indirim gelmiş olması. Yapılan indirimler vergilerden ziyade direkt olarak pompa fiyatlarına yansıdı. Peki 16 Aralık 2025 benzine indirimle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Benzine İndirim Geldi!

Akaryakıt piyasasında dalgalı seyir sürerken araç sahiplerinin yakından takip ettiği fiyat listeleri bir kez daha güncellendi. Döviz kuru ve Brent petrol cephesindeki hareketlilik, pompaya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Motorinle başlayan düşüş süreci, bu kez benzin tarafında kendini gösterdi.

Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan gerileme, akaryakıt ürünlerinde indirim zincirini beraberinde getirdi. 13 Aralık’ta motorinin litre fiyatında yapılan yaklaşık 2 TL’lik indirimin ardından gözler benzine çevrilmişti. Beklenen gelişme kısa sürede gerçekleşti.

Benzinin litre fiyatına 2 lira 2 kuruş indirim uygulanırken, yeni fiyatların 16 Aralık 2025 Salı günü (bugün) itibarıyla geçerli olduğu bildirildi. Böylece akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar kısa süre içinde ikinci kez değişmiş oldu. LPG cephesinde ise şu aşamada herhangi bir fiyat güncellemesi öngörülmüyor.

16 Aralık 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları!

İstanbul – Avrupa Yakası

Benzin: 52,55 TL

Motorin: 53,12 TL

LPG: 28,51 TL

İstanbul – Anadolu Yakası

Benzin: 52,38 TL

Motorin: 52,95 TL

LPG: 27,88 TL

Ankara

Benzin: 53,40 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 28,40 TL

İzmir

Benzin: 53,74 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 28,33 TL

Bursa

Benzin: 53,55 TL

Motorin: 54,10 TL

LPG: 27,88 TL

