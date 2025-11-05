10 Yıl Aradan Sonra: Chevrolet Türkiye'ye Geri Dönüyor!

Amerikan otomotiv devi General Motors, uzun yıllar sonra Türkiye pazarına yeniden giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin Avrupa’daki elektrikli hamlesiyle paralel ilerleyen bu strateji kapsamında, Cadillac markasının lüks elektrikli SUV modeli Lyriq ile başlayan dönüş rüzgârı artık Türkiye’ye kadar uzandı. İşte detaylar…

Chevrolet, Cadillac ve GMC Türkiye'ye Geri Dönüyor!

General Motors, Türkiye operasyonları için Tur Oto ile resmi distribütörlük anlaşması imzaladı. Yapılan açıklamaya göre şirket, 2026 yılında satış ve satış sonrası hizmetlerine resmen başlayacak. Tur Oto, GM’in tüm markalarını yani Cadillac, Chevrolet ve GMC'yi Avrupa operasyonlarıyla entegre şekilde Türkiye’de temsil edecek.

Bu anlaşmayla birlikte General Motors, tarihindeki en kapsamlı Türkiye dönüşlerinden birini gerçekleştiriyor. Tur Oto cephesinden yapılan açıklamada “GM markaları ilk kez resmi temsilcilik yapısıyla Türkiye’de tam kapsamlı hizmet verecek” denildi.

General Motors denince akla hemen Cadillac Escalade ve Chevrolet Corvette gibi ikonik modeller geliyor. Ancak GM’in Türkiye’ye sunmayı planladığı modeller arasında daha ulaşılabilir seçenekler de var. Örneğin GMC Terrain, 1.5 litrelik turbo motoru ve 8 ileri otomatik şanzımanıyla SUV segmentinde dikkat çekiyor.

Ayrıca Chevrolet Trax, Trailblazer ve Equinox gibi modellerin de Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Üstelik Equinox’un tamamen elektrikli versiyonu da bu listeye dahil. General Motors’un Türkiye’ye dönüşü, son dönemde yapılan gümrük vergisi düzenlemesiyle de doğrudan bağlantılı.

Hatırlanacağı üzere, Resmî Gazete’de yayımlanan kararla ABD’den ithal araçlara uygulanan %60 ek vergi kaldırılmış, yerine hibrit ve elektrikli araçlara %25–30 arası yeni oranlar getirilmişti. Bu da GM için önemli bir mali avantaj anlamına geliyor.

