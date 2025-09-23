Yeni Düzenleme Geliyor: Toyota ve Honda'ya Zam Kapıda!
Gümrük vergilerindeki değişimle birlikte otomobil fiyatları da değişiyor. Bu kapsamda bazı markalara zam geliyor. İşte konuyla ilgili detaylar...
Türkiye’de otomobil fiyatlarını doğrudan etkileyecek yeni bir düzenleme gündemde. Resmî Gazete’de yayımlanan kararla birlikte ithal araçlara yönelik ek gümrük vergileri yürürlüğe giriyor. Bu karar özellikle Japon markalarını yakından ilgilendiriyor. Önümüzdeki dönemde fiyat listelerinde ciddi değişiklikler görebiliriz. İşte konuyla ilgili detaylar...
Yeni Vergi Düzenlemesi Japonları Vurdu!
Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ülkeleri dışından ithal edilen araçlara yeni ek gümrük vergisi uygulanacak. Konvansiyonel ve hibrit araçlara mevcut %10 gümrük vergisine ek olarak %25 daha eklenecek. Elektrikli ve plug-in hibrit modellerde ise ek vergi oranı %30 olacak. Yeni düzenleme yaklaşık 2 ay içinde yürürlüğe girecek.
Yeni vergi düzenlemesiyle birlikte özellikle Japonya üretimi modellerde artış yaşanması bekleniyor. Tayland’da üretilen Honda Civic de bu kapsama girdi. Önümüzdeki dönemde aşağıdaki modellerin fiyatlarında artış görebiliriz:
- Honda Civic
- Honda Jazz
- Honda HR-V
- Honda CR-V
- Toyota Corolla Cross
- Toyota RAV4
- Toyota Land Cruiser Prado
- Lexus LBX
- Lexus NX
- Lexus RX
- Lexus LM
