1.319 TL'lik İki Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Epic Games düzenli olarak her hafta bedava oyun sunmaya devam ediyor. Bu oyunlar bazen büyük bütçeli olurken bazen ise bağımsız yapımlar olabiliyor. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunları ücretsiz veriyor?

112 Operator ve Road Redemption Ücretsiz Oldu

Epic Games, 112 Operator ve Road Redemption'ı bedava veriyor. Bu oyunu Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunları herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 14 Ağustos 2025 tarihine kadar zamanınız var.

112 Operator Nasıl Bir Oyun?

Jutsu Games tarafından tarafından geliştirilen 112 Operator'da adından da anlaşılacağı üzere acil durum çağrı merkezinde görevli bir kişiyi kontrol ediyoruz. Oyunun temel amacı, acil durum çağrılarını alıp polis, ambulans ve itfaiye birimlerini olay yerine göndermek.

En iyi simülasyon oyunları arasında yer alan yapımda günün saatine, hava durumuna, mevsimlere ve hatta trafik yoğunluğuna göre değişen dinamik olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Kariyer modunda ilerledikçe yeni araçlar, ekipmanlar ve personeller alabiliyoruz.

112 Operator Fragmanı

Road Redemption Nasıl Bir Oyun?

2019 yılının ekim ayında satışa sunulan Road Redemption, çeşitli silahlar kullanarak rakiplerimizi devre dışı bırakabileceğimiz bir motosiklet yarışı oyunudur. Yarış esnasında yumruk atmanın yanı sıra beyzbol sopası, kılıç, tabanca ve hatta patlayıcı bile kullanabiliyoruz.

Çok başarılı bir oynanış sistemine sahip olan oyunda ilerledikçe karakterin, motosikletin ve silahların özelliklerini yükseltebiliyoruz. Bu oyunu daha keyifli hâle getiriyor. Road Redemption'ın genel olarak 1990'lı yılların en popüler oyunlarından biri olan Road Rash'e benzediğini söylemek mümkün.

Road Redemption Fragmanı

112 Operator Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1+

Windows 7 SP1+ İşlemci: 2 Ghz işlemci

2 Ghz işlemci RAM: 6 GB

6 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 650

NVIDIA GeForce GT 650 DirectX: Sürüm 10

Oyunun yüklenebilmesi için en az 4 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Road Redemption Minimum Sistem Gereksinimleri