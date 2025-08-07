1406 TL'lik Dev İndirim: Ucuz GTA 5 Fırsatını Kaçırmayın!

Rockstar North tarafından geliştirilen Grand Theft Auto 5'i (GTA 5) oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. PlayStation mağazasındaki kampanya kapsamında GTA 5'i şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

GTA 5'in Fiyatı Düştü

PlayStation mağazasında geçtiğimiz günlerde Yaz İndirimi başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında GTA 5 de bulunuyor. Popüler oyun kampanya kapsamında yüzde 67 oranında indirime girdi.

En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan GTA 5'in fiyatı 2.099 TL'den 692,67 TL'ye düştü. Kampanya kapsamında 1410 TL'lik indirimden yararlanarak popüler oyunu daha ucuza satın alabilirsiniz. Kampanyanın 14 Ağustos 2025 tarihinde sona ereceğini belirtelim.

"Grand Theft Auto V: Premium Edition ve Büyük Beyaz Köpekbalığı Kartı Paketi" de indirime girdi. Yüzde 55 oranında indirime giren bu sürüm 1.599 TL yerine 719,55 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Bu sürümde oyunun yanı sıra Criminal Enterprise Başlangıç Paketi ve GTA Online için 1.500.000 GTA$ bulunuyor.

GTA 5 Nasıl Bir Oyun?

Yayıncılığını Rockstar Games'in üstlendiği GTA 5, açık dünya ve aksiyon macera türlerinde bir oyundur. Michael De Santa, Franklin Clinton ve Trevor Philips olmak üzere toplamda üç adet oynanabilir karakter bulunuyor. İstediğiniz zaman bu karakterler arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

Los Santos isimli kurgusal şehri araba, motosiklet ve helikopter gibi çeşitli araçlarla gezebilmek mümkün. Bu yolculuğu ister birinci şahıs isterseniz üçüncü şahıs kamera açısıyla yapabilirsiniz. Kamera açısını dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Ayrıca arabaları modifiye edebilir, silahlara dürbün veya susturucu takabilirsiniz. Ana hikâyenin yanı sıra yapılabilecek çok sayıda yan görev ve aktivite mevcut. Bu hem oynanış süresini uzatıyor hem de oyunu daha eğlenceli hâle getiriyor.

Hikâye modunun yanı sıra GTA Online isimli çevrim içi mod da yer alıyor. Bu modda bir karakter oluşturup Los Santos'ta diğer oyuncularla birlikte çeşitli görevler yapabilirsiniz. Görevlerin yanı sıra yarışlar dahil birçok aktivite mevcut.