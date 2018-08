120 Bin Yılın En Sıcak Günlerini Yaşadık

Geçtiğimiz üç temmuz ayı, bugüne kadar kaydedilen en sıcak aylar olarak tarihe geçmişlerdi. Yapılan yeni bir araştırmaysa son üç yıldaki temmuz aylarının, 120 bin yılın en sıcak günleri olduğunu ortaya çıkardı.

NASA, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Temmuz 2018’in, 1880’den bu yana tutulan güvenilir kayıtlarla karşılaştırıldığında, en sıcak üçüncü temmuz ayı olduğunu söylemişti. Postdam İklim Etki Araştırmaları Enstitüsü Dünya Sistemi Analizi Bölümü Başkanı Stefan Rahmstorf, Temmuz 2018’in, kavurucu Arktik sıcaklıklar ve rekor kıran ısı dalgalarıyla, Eemiyan çağından bu yana görülen en sıcak aylardan biri olduğunu dile getirdi.

130 bin ila 115 bin yıl öncesine kıyaslandığında yaşadığımız son üç temmuz ayının 1-2 derece daha sıcak olduğunu ifade eden araştırmacı, bu sıcaklıkların devam etmesi durumunda kısa süre içerisinde deniz seviyesinin 6-9 metre arasında artabileceğini vurguladı.

Just out: NASA global temperature for July. It was the 3rd warmest July on record after 2016 and 2017. Since July is the warmest month of the year, the past July was one of the warmest recorded months ever. Likely among the warmest months since the Eemian 120,000 years ago. pic.twitter.com/KGZXh5ZXOS