1500 KM Menzil Mümkün Mü? Gözler Chery Battery Night’ta

Dünya elektrikli otomobil üretimine ağırlık vermeye devam ederen pek çok Çinli marka bu konuda öncü firmalar arasına girmek için kıyasıya mücadele ediyor. Bu kapsamda Chery, 1500 kilometre menzile sahip yeni bir elektrikli otomobil bataryasını veya daha da iyisi bir elektrikli otomobili pazara sunabilir. Konuyla ilgili detaylar için gözler Chery Battery Night etkinliğine çevrildi. İşte detaylar...

Chery Battery Night Etkinliğinde Hangi Ürünler Tanıtılacak?

Chery’nin 18 Mart’ta düzenleyeceği Battery Night etkinliği markanın yeni nesil batarya teknolojilerine odaklanacak. Bu etkinlikte şirketin elektrikli araçlar için geliştirdiği yeni batarya mimarisi, enerji yönetim sistemleri ve gelecekteki elektrikli araç stratejisinin tanıtılması bekleniyor. Otomobil üreticileri son yıllarda batarya teknolojilerini özel etkinliklerle duyurmaya başladı.

Bu etkinlikler elektrikli araçların menzilini artıracak yeni teknolojilerin tanıtıldığı önemli platformlar haline geldi. Bu konuda Chery’nin de bu etkinlik özelinde öne çıkaracağı en dikkat çekici konu ise 1500 kilometreye kadar menzil sunabileceği iddia edilen yeni batarya teknolojisi olacak. Bu batarya teknolojisi sayesinde elektrikli otomobillerde menzil sorununun tarihe karışması hedefleniyor.

Peki 1500 Kilometre Menzil Gerçekten Mümkün Mü?

Elektrikli otomobillerde bu kadar yüksek menzil değerleri teknik olarak mümkün olsa da aslında her şeyi kullanılan test standartları değiştirmekte. Zira Çin’de kullanılan CLTC menzil standardı Avrupa’daki WLTP testlerine kıyasla daha yüksek sonuçlar verebiliyor. Bu nedenle 1500 kilometre CLTC menziline sahip bir araç gerçek kullanım koşullarında daha düşük bir menzil sunabilir.

Ancak yine de bu seviyede bir menzil iddiası elektrikli otomobil teknolojisinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yeni nesil bataryalar daha yüksek enerji yoğunluğu gelişmiş termal yönetim ve daha verimli enerji kullanım sistemleri sayesinde elektrikli araçların menzilini ciddi ölçüde artırabiliyor.

Editörün Yorumu

Elektrikli otomobil teknolojisinde menzil konusu hala en kritik başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Zira otomobil üreticileri batarya teknolojilerine milyarlarca dolar yatırım yaparak daha uzun menzil ve daha hızlı şarj sunabilen sistemler geliştirmeye çalışıyor. Chery’nin 1500 kilometre menzil iddiası da bu rekabetin geldiği noktayı gösteriyor. Eğer bu teknoloji gerçek kullanım koşullarında da yüksek menzil sunabilirse elektrikli otomobil pazarında kartların yeniden dağıtılacağını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...