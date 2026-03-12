Uygun Fiyatlı Chery Tiggo 4 Satışa Çıktı! Türkiye'ye Gelecek Mi?

Türkiye'de uygun fiyatlı SUV denince akla gelen ilk markalardan biri olan Chery, yeni modelini Avrupa pazarında satışa sundu. Tiggo ailesinin en küçük üyesi olarak konumlayanan yeni Tiggo 4 markanın kompakt SUV pazarına girişindeki en büyük temsilcilerden biri olarak kabul ediliyor. Bu noktada İngiltere'de satışa sunulan Tiggo 4 oldukça dikkat çekici bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Peki yeni model Türkiye'de satışa sunulacak mı? İşte detaylar...

Chery Tiggo 4 Avrupa'da Satışa Sunuldu! Peki Fiyatı Ne Kadar?

Çinli otomobil üreticisi Chery'nin kompakt SUV pazarındaki en önemli temsilcilerinden biri olan Tiggo 4, Avrupa pazarına açıldı. Bu kapsamda İngiltere'de satışa sunulan yeni Tiggo 4 sunduğu özellikler ve iddialı satış fiyatıyla da dikkatleri çekiyor. Zira Tiggo 4'ün satış fiyatı Avrupa pazarına kıyasla oldukça uygun. Tiggo 8 modeli İngiltere'de şu anda 34 bin sterlin satış fiyatına sahipken yeni Tiggo 4, 20 bin sterlin fiyat etiketine sahip.

Chery Tiggo 4 Teknik Özellikleri Neler?

Anahtarsız giriş çalıştırma sistemi bulunuyor.

17 inçlik alaşım jantlar kullanılmış.

Ambiyans aydınlatma, LED far ve LED stoplar mevcut.

7 inçlik bir dijital gösterge paneli ve 10.25 inçlik multimedya ekranı yer alıyor.

Eko ve sport sürüş modlarından istediğinizi seçme imkânınız var.

Elektronik park freni bulunuyor.

Üst paketlerde sunroof ve elektrikli koltuk seçenekleri mevcut.

Araç genelinde sadece ön kısımda iki adet Airbag hava yastığı bulunuyor.

1.5 litrelik ve yaklaşık 150 beygirlik turbo benzinli motor ile 210 Nm tork değeri sunuyor.

9 ileri vitesli CVT şanzımanı kullanılmış.

4 farklı paket seçeneği bulunuyor.

İlk paket Urban olarak geçiyor. 1.5 litre benzinli ve manuel.

Comfort paketi 1.5 CVT, Edit paketi 1.5 CVT/manuel seçimli.

En yüksek paketi ise Elite SE 1.5 CVT olacak.

Chery Tiggo 4 kompakt SUV segmentinde konumlanan ve markanın global pazarlarda geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediği modellerden biri olarak öne çıkıyor. Araç, pazara göre değişmekle birlikte genellikle 1.5 litrelik atmosferik veya 1.5 litrelik turbo benzinli motor seçenekleriyle sunuluyor. Turbo versiyonda motor yaklaşık 145-147 beygir güç ve 210 Nm tork üretebiliyor.

Güç aktarımı ise pazara bağlı olarak CVT otomatik şanzıman veya manuel şanzıman ile sağlanıyor. Önden çekişe sahip model özellikle şehir içi kullanımda düşük yakıt tüketimi ve yumuşak sürüş karakteriyle dikkat çekiyor. Donanım tarafında ise Tiggo 4 sınıfına göre oldukça zengin özellikler sunuyor. Modelde 10.25 inç dijital gösterge paneli ve aynı boyutta multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, 360 derece kamera sistemi ve gelişmiş sürüş destek sistemleri bulunabiliyor.

Ayrıca adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve otomatik acil frenleme gibi güvenlik teknolojileri de birçok pazarda sunulan donanımlar arasında yer alıyor. Yaklaşık 430 litrelik bagaj hacmi sunan araç, kompakt SUV sınıfında günlük kullanım için pratik bir iç hacim sağlamayı hedefliyor.

Chery Tiggo 4 Türkiye'de Satılacak Mı?

Chery Tiggo 4 modelinin Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı konusu da aslında uzun süredir otomobil kullanıcılarının merak ettiği başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Marka Türkiye pazarına giriş yaptıktan sonra öncelikle daha üst segmentte konumlanan Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 8 Pro ve Chery Omoda 5 modellerini satışa sunmayı tercih etti.

Bu nedenle Tiggo 4’ün Türkiye’de daha uygun fiyatlı bir giriş modeli olarak konumlandırılması beklentisi uzun süredir gündemde olsa da şirket tarafından henüz modelin Türkiye lansmanına ilişkin resmi bir tarih açıklanmış değil. Avrupa’da satışa çıkması ise modelin ilerleyen dönemde Türkiye pazarına gelme ihtimalini yeniden gündeme taşımış durumda.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...