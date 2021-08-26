Enes Batur ve Reynmen Dahil 18 Fenomen Emniyete Çağrıldı

18 sosyal medya fenomeni Emniyete çağrıldı. Enes Batur, Reynmen, Damla Nur Altun, Başak Karahan gibi sosyal mecralarda tanınmış onlarca isim İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ifade vermesi amacıyla çağrıldı. Çağrılma sebepleri ise Milli Piyango İdaresi'nden izin almadan video ve görsellerle çekiliş yapılması.

Bildiğiniz üzere sosyal medya fenomenlerinin kişisel hesapları üzerinden yaptığı çekilişler uzun süredir internet gündemindeydi. Ünlü sosyal medya fenomenlerinin yaptığı izinsiz çekilişler, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından incelendi.

18 sosyal medya fenomeni Emniyete ifade vermeye çağrıldı

Sosyal medya fenomenlerine inceleme başlatan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Milli Piyango İdaresi'nden izin almadan video ve görsellerle çekiliş yapılmasını yasal değil. Sosyal medya üzerinden bu suça karıştığı belirtilen Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen gibi sosyal medya fenomenlerinin ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gidip ifade vermesi gerekiyor.

Enes Batur, Reynmen gibi ünlü sosyal medya fenomenlerinin de dahil edildiği soruşturma kapsamında toplamda 18 fenomen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. Gelen ilk bilgilere göre Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy'un (6 kişilik) ifade işlemleri tamamlandı.

Enes Batur, Sezgin Yılmaz ve Tamer Yeşildağ gibi tanınmış isimlerden oluşan diğer 10 kişilik ekibin ise gün içerisinde ifade vermesi bekleniyor.

Sosyal medyada ünlüler, fenomenler veya markalar çeşitli çekilişler düzenliyor. Çekilişi yapan kişiler, takip ve etkileşim alıyorlar. Bunun karşılığında da takipçilerine hediye veriyorlar. Ancak Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadeye çağrılan fenomenlerin izinsiz çekiliş yapmaları yasal değil.

Bu çekilişlerin en dikkat çeken noktası ise çekilişin yapılma izni olmaması. Yasaya göre doğrudan kazanç elde edilen bir çekilişte Milli Piyango İdaresi'nden resmi izin alınması zorunlu. Yani bir kişi eğer maddi açıdan kar edeceği bir çekiliş yapıyorsa bunun için izin alması şart koşuluyor.

Daha önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen fezlekede, kanunu ihlal edenlerin 10 milyon TL'ye kadar idari para cezası ve iki seneye kadar hapis cezası alacağı anlatıldı. Fezleke, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Savcılık aralarında Enes Batur, Yusuf Aktaş (Reynmen), Başak Karahan'ın da bulunduğu 10 fenomen hakkında soruşturma başlatmıştı.

Sizler sosyal medya fenomenlerinin çekiliş yaptıkları için bu tür cezalarla karşı karşıya olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.