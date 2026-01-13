Bu Nadir Araba İçin Altı Haneli Teklifler Yetmedi! Kimse Alamıyor

Dünya çapında sadece 666 adet üretilen bir araba, kısa bir süre önce açık artırmaya çıkarıldı. Bu 1970 model Plymouth Hemi Cuda için gelen teklifler altı haneyi gördü. Çok yüksek teklifler verilemsine rağmen bir zamanların çok popüler klasik arabası yeni sahibini bulamadı.

1970 Plymouth Hemi Cuda Neden Alıcı Bulamıyor?

Son 10 yıl içinde satılan örnekleri sunan Classic'e göre bu tür arabalar için ortalama fiyat 300 bin doların (12 milyon 947 bin 700 TL) üzerinde. Ne var ki bu 1970 model araba, 180 bin dolarlık (7 milyon 768 bin 620 TL) teklife ulaşmasına rağmen satılamadı. Bunun sebebi ise belirlenen alt sınıra ulaşamaması oldu.

Hem içi hem dışı baştan aşağı elden geçirilmiş ve kusursuz bir görünüme sahip gibi görünen bir araba için oldukça ilginç görünüyor. Aslına bakılacak olursa bu durum, arabayı almaya aday kişilerin gözünden kaçmayan birkaç küçük detaydan kaynaklanıyor. Bu arabanın motor ve şanzıman parçaları orijinal üretim numaralarıyla eşleşmiyor. Aracını 200 bin doların üzerinde bir fiyata satmak isteyenler için numaraların eşleşmesi gerekiyor.

Buna ek olarak araçtaki koltuklar da değiştirildi. Araç fabrikadan çıktığında geniş bir tek parça koltuğa sahipti ancak bunların yerine tekli koltukların takıldığı görülüyor. Çoğu sürücünün tercihi bu yönde olduğu için olumsuz karşılanabilecek bir durum gibi görümeyebilir fakat buradaki sorun, bu koltuklarla gelen Hemi Cuda'ların oldukça nadir olması.

Tüm bunlar her ne kadar ilk bakışta göze çarpmasa da bunlar esasında arabanın değerini belirleyen ana faktörlerdi. Sahibinin istediği hedefe ulaşılabilmesinin tek yolu olan bu unsurlardan yoksun olması, aracın fiyatının da düşmesine neden oldu. Dolayısıyla belirlenen teklife ulaşılması şu anda imkânsız görülüyor.