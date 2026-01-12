1.600 KM Menzilli Araba Tanıtıldı! Çok Uzun Yolculuk Yapılabiliyor
Buick, aşırı yüksek menzile sahip otomobilini tanıttı. Yeni araba gelişmiş sensörler sayesinde güvenli bir yolculuk sunuyor. İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Buick Electra E7 PHEV, 165 kW güç üreten elektrik motoru ile 210 kilometre yol sunuyor.
- İçten yanmalı 1,5 litrelik motorla birlikte toplam menzil 1.600 kilometre seviyesine ulaşıyor.
- Bu araba, LiDAR sensörü ile geniş bir görüş açısı sağlıyor.
Buick, yeni hibrit elektrikli otomobili Electra E7'yi tanıttı. Menzil kaygısını neredeyse tamamen ortadan kaldıran bu model, İstanbul ve Ankara arasında birkaç kez gidip gelmeye yetecek kadar uzun menzil sunuyor. Araç ayrıca geniş bir görüş açısı elde etmenize yardımcı olacak sensörlerle geliyor.
Buick Electra E7 PHEV Özellikleri
Buick'in hibrit elektrikli modeli Electra E7, jeneratör görevi üstlenen 1,5 litrelik içten yanmalı bir motor ile 165 kW (210 beygir) güç üreten elektrik motoru ile geliyor. Batarya tam dolu olduğunda içten yanmalı motor hiç devreye girmeden yaklaşık 210 kilometre boyunca sadece elektrikle ilerlenebiliyor.
Daha fazla güce ihtiyaç duyulması hâlinde devreye 1,5 litrelik motor giriyor. Bu durumda toplam menzil, 210 kilometreden 1.600 kilometreye ulaşıyor. Bu yüksek menzil seviyesi, sürücülere hiç yakıt almadan ya da aracı şarj etmeden çok uzun bir süre boyunca gitme imkânı tanıyor.
Araçta Momenta R6 öğrenme modeline dayanan gelişmiş yarı otonom sürüş sistemi bulunuyor. Aracın tavanında LiDAR sensörü bulunuyor. Bu sensör, zorlu koşullar altında görüş açınız oldukça dar olsa bile geniş bir görüş açısı elde etmenize olanak sağlıyor. Karşınıza çıkabilecek olası engellere karşı dikkatli hareket etmenize de yardımcı oluyor.
Araçla birlikte gelen gelişmiş süspansiyon sistemi, yolu saniyede tam 500 kez tarıyor. Sadece birkaç milisaniyede ise süspansiyon derecesini ayarlayabiliyor. Bu sistemin rögar kapaklarını ve tümsekleri 20 metre önceden tespit edip süspansiyonu bunlara göre hazırladığı ve bu sayede yolcuların da sarsıntı yaşamadığı belirtiliyor.