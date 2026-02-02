Renkleri Çok Konuşulacak Araba Satışta! İçinde Bir Canavar Var

Dodge Viper her zaman gösterişli yönleri ile ön plana çıkan bir araba oldu ancak bu özel araba zaten dikkat çekici olan modeli daha da ileri seviyeye taşıdı. Şu anda açık artırmaya çıkarılmış durumda olan 1996 Dodge Viper RT/10, bir fast food zincirinin renklerine benziyor. Bu nedenle çoğu kişi için oldukça tanıdık bir tasarım gibi görünebilir.

1996 Dodge Viper RT/10 Özellikleri

1996 Dodge Viper RT/10, son derece parlak bir kırmızı renkle birlikte geliyor. Bunu ise sarı renkle tamamlıyor. Fabrikadan bu renklerle birlikte çıkan sadece 166 araçtan biri olması da onu nadir yapan şeylerden. biri. İkinci nesil Viper olan modelde 415 beygir gücü üreten 8,0 litre V10 motor bulunuyor.

Bu güç, altı ileri manuel şanzımanla doğrudan arka tekerleklere iletiliyor. Araçta çok sert fren yapıldığında tekerleklerin dönmeyi tamamen durdurup kilitlenmesini önleyen, son derece kritik öneme sahip ABS, denge kontrolü ya da diğer güvenlik özellikleri bulunmuyor. Bu bakımdan araçta tamamen sürücü odaklı bir kontrol sistemi olduğunu söylemek mümkün.

Araç yaklaşık 41.500 kilometrenin altında. Büyük ölçüde orijinal kalan otomobil, sadece daha fazla dayanıklılık elde etmek için alüminyum radyatör gibi birkaç küçük iyileştirme içeriyor. Açık artırmaya çıkarılan araba için şu anda bir taban fiyat belirlenmiş değil. Bu, en yüksek teklifi kim verirse arabanın yeni sahibinin de o olacağı anlamına geliyor.

Bu modeller normalde 70 bin dolar (3 milyon 45 bin 426 TL) fiyat etiketine alıcı bulur ancak son teklifin şu anda 31 bin dolar civarında olduğu belirtiliyor. Bu da 1 milyon 348 bin 688 TL'ye denk geliyor. Değeri yüksek olması, nadir bulunması ve kendini bulunduğu hemen hemen her ortamda direkt göstermesi gibi nedenlerle fiyatın artması bekleniyor.