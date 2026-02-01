Servet Değerindeki Hiper Araba Tanıtıldı! 888 Beygir ve Dahası

Alman mühendisliği, İtalyan tasarımı ve Amerikan V8 motoru ile birlikte gelen hiper otomobil Capricorn 01 Zagato'nun yeni prototipi, Fransa'daki Salon Retromobile'da sergilendi. Sınıfının en iyi örneklerinden biri olarak konumlandırılan bu araç neredeyse bir servet değerinde. Sınırlı sayıda üretilecek olması ise parası olanların bile bu arabayı alamayacağı anlamına geliyor.

Capricorn 01 Zagato Özellikleri

Capricorn 01, 5,2 litrelik süperşarjlı V8 motorla birlikte geliyor. 888 beygir gücü ve 1000 Nm tork üreten arabanın 0-100 km/sa hıza ulaşması ise üç saniyeden daha az sürüyor. Maksimum 360 km/sa hıza ulaşabilen aracın beş ileri manuel şanzıman ve arkadan itişli yapısı sayesinde vites geçişi ve yol tutuşu tamamen sizin kontrolünüzde oluyor.

1.200 kg altında ağırlığa sahip olan hiper otomobilin orijinal modelin iç kısmına kahverengi, dış kısmına yeşil hâkimken bu yeni modelde Giallo Sole sarısı tercih edildi. İç tarafta ise araca bambaşka bir görünüm kazandıran mavi ağırlıklı renk düzeni tercih edildiği görülüyor.

Martı kanat kapılara ve boydan boya uzanan stop lambalara sahip olan aracın iç kısmı oldukça sade görünüyor. Dijital ekranlar yerine gerçek göstergeler ve manuel vites tercih edilen otomobilin ilk teslimatlarının ise bu yılın sonlarına doğru yapılması planlanıyor. Şimdiye kadar üç adet çalışan prototip üreten şirket, bu arabadan yalnızca 19 adet üretecek.

Araç 2,95 milyon euro (152 milyon 389 bin 625 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Üstelik bu kadar yüksek fiyata rağmen şimdiden çok sayıda satıldığını ve geriye sadece birkaç adet kaldığı belirtildi. Peki, sizin bu hiper otomobil ile ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.