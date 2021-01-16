Uzmanlar Şaşkın: Dünya'nın Kitlesel Yok Oluşu 30 Milyon Yıl Gecikti

Dünya'nın kitlesel yok oluşu gecikti. Ortalama olarak her 30 milyon yılda bir defa kitlesel yok oluşa sebep olan olaylarla karşılan gezegenimizde yaklaşık 66 milyon yıldır bu yok oluşa sebep olacak bir felaket gerçekleşmedi.

Kıyamet senaryoları genellikle Hollywood'un gişe rekorları kıran filmlerin konusudur. Ancak araştırmacılar, bunların bilim kurgudan çok bilimsel gerçek olduklarına inanıyorlar. Uzmanların son raporuna göre, Dünya 30 milyon yıldan fazla süredir kitlesel yok olma olayını geciktirdi.

Yıkıcı küresel olayların yaklaşık 27 milyon yılda bir gerçekleştiğini dile getiren Flinders Üniversitesi'nden küresel ekolojist Corey Bradshaw liderliğindeki bilim adamları, son çalışmanın bulgularını Historical Biology dergisinde yayınladı.

Dünya'nın kitlesel yok oluşu gecikti: Korkmalı mıyız?

En son 66 milyon yıl önce gerçekleşen kitlesel yok oluşta dinozorlar bir asteroit veya kuyruklu yıldız tarafından yok edilmişti. Ancak o dönemden bu yana Dünya'da "yaşayanları yok edecek" büyüklükte bir olay yaşanmadı. Meteor çarpmaları ve yanardağ püskürmeleri gibi yıkıcı olaylar bu döngüyü takip edebilir.

Yeni istatistiksel analizde araştırmacılar, galaksiden geçerken her 26 ila 30 milyon yılda bir kuyruklu yıldız yağmurlarının meydana geldiği sonucuna vardılar.

Kuyruklu yıldızlar Dünya'ya çarparsa dehşet verici etkiler yaşatabilir; orman yangınları, asit yağmuru ve ozon incelmesi gibi pek çok sorunu gündeme getirebilir. Bu durumlar da -doğal olarak- kara ve deniz yaşamını sonlandırabilir.

Bilim adamları ayrıca karada ve okyanuslarda görülen sekiz kitlesel yok oluşun tümünde, Dünya yüzeyine muazzam miktarda lav aktığını ve bazalt patlamalarıyla sel oluştuğunu buldular. Bu, ölümcül sera ısınması ve okyanusta daha az oksijenin varlığına işaret ediyor.

Çalışmanın yazarlarından New York Üniversitesi Biyoloji Bölümü Profesörü Michael Rampino şu ifadeleri kullandı: "Bazalt volkanizması yaratan büyük cisimler ve iç Dünya aktivitesinin darbeleri, tıpkı 27 milyon yıllık kitlesel yok oluşa işaret ediyor gibi görünüyor. Uzun yıllardır yok oluş görmemiş olsak da, belki yörüngemizde hareketlenmeler başlamıştır."

Aslında karada ve denizde yaşayan türlerin kitlesel imhalarından üçü son 250 milyon yıl içerisinde meydana geldi. Ayrıca her bir yok oluş küresel felakete ve yeni kitlesel yok oluşa sebep olabiliyor.