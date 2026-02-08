Egea'nın Yerini Alacak: Fiat Fastback Bursa'da Görüldü!

Fiat Egea'nın üretimi 2026 yılı itibariyle sonlandırılacak. Bu kapsamda Stellantis Grubu içerisinde yer alan diğer markalar ile ortak bir platform üzerinde geliştirilen yeni bir model Egea'nın yerini dolduracak. Konuyla ilgili herkesin beklentisi bir sedan model üzerindeyken Fiat cephesinden gelen fotoğraflar ve açıklamalar bir fastback modeli işaret ediyor.

Fiat'ın son dönemlerde Egea Cross gibi modellerle daha çok SUV trendini takip etmeye çalışması da aslında yeni modelin bir fastback veya SUV olacağına işaret etmişti. Son dönemlerde test edilirken spotter ekipler tarafından çekilen modelse bugün Bursa sokaklarında görüldü. Peki yeni Egea olacak olan Fiat Fastback veya yeni Panda tüketicilere neler sunacak? İşte detaylar...

Yeni Egea: Fiat Fastback Bursa'da Görüntülendi!

Aslında ilk olarak 2025 yılında İtalya'da görülen bu otomobil Fiat Fastback adıyla ünlendi. Devam eden süreçte TOFAŞ tarafından 2026 yılında Egea'nın üretiminin sonlanacağı bilgisinin verilmesiyle de yeni Egea olarak lanse edildi. Bahse konu olan iddialar oldukça doğru. Zira Egea'nın vedasıyla birlikte pazardaki boşluğu doldurması için en uygun model olarak -Fiat'ın farklı bir model duyurmaması veya test sürüşleri esnasında görülmediğini göz önüne aldığımızda- Fastback yer alıyor.

Yeni Fiat Fastback Bursa Plakası İle Test Sürüşünde

Yeni model Bursa'da üretilecek ve yine Egea gibi yerli olacak. Donanım tarafında ise çıkan son fotoğraflara baktığımızda gözümüze çarpan "Start-Stop, elektronik el freni, sınıfına göre büyük multimedya ekranı" detaylar otomobilin sınıfına kıyasla daha lüks olacağı izlenimini veriyor. Ayrıca ön tarafta yeni LED far tassarımı da göze çarpıyor.

Otomobilin fiyat baremiyle ilgili detaylar henüz netleşmedi. Ancak Türkiye'de Şubat 2026 itibariyle en ucuz Egea 1 milyon 389 bin TL fiyat etiketine sahip. Bu sebeple tahminlerimiz yeni modelin de pazar payında kayıp yaşanmaması adına bu fiyat baremine yakın olması yönünde. Yeni Panda ismiyle de anıldığı için Panda modeline göre de bir kıyaslama yaparsak Grande Panda Hybrid modeli de şu anda 1 milyon 549 bin TL fiyat etiketine sahip.

Yeni Fiat Fastback modelinin tasarımını kamuflajlı test araçları ve sızdırılan özellikler ışığında yapay zeka araçları ile yeniden oluşturarak tahmin ettik.

Aracın teknik özellikler tarafında 1.2 PureTech ünite ile gelmesi bekleniyor. Bu durum yeni Egea varisi için dezavantaj oluşturabilir zira bu motor yağ banyolu triger kayışına sahip olması hem bakım maliyetleri hem de kronik sorunlar sebebiyle pek çok kişiden olumsuz yorumlar aldı.

Peki siz yeni Fiat Fastback hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...