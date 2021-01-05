2021'de Tanıtılacak Apple Ürünleri Sızdırıldı

Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2021'de tanıtacağı ürünler hakkında bir bilgi verdi. 2021'de tanıtılacak Apple ürünleri bir hayli dikkat çekicek gibi. Gelin hep beraber sızdırılan bilgiye göz atalım.

2021'de Tanıtılacak Apple Ürünleri Neler?

Apple'ın her yıl eylül ayında yeni iPhone modellerini tanıttığı neredeyse herkes tarafından biliyor. Peki ya diğer ürünler? Apple'ın 2021'de iPhone dışında hangi ürünleri tanıtılacağı merak ediliyor. Kuo'ya göre Apple'ın nesne takip cihazı AirTags modelini bu yıl piyasaya sürmesi bekleniyor.

Dört gözle beklenen bir diğer yeni Apple ürünü de Apple Glass. Şirketin Artırılmış Gerçeklik tabanlı akıllı gözlükleri ne zaman tanıtacağı henüz belli değil. Daha önce Kuo, Apple'a 2022'den önce böyle bir cihazı piyasaya sürmesi için çağrıda bulundu. Ancak Kuo şimdi gözlüklerin önümüzdeki yıl piyasaya çıkabileceğini söylüyor. Kuo, Google Glass'ın bir tüketici cihazı olarak başarılı olamamasına rağmen Apple, Google'ın yaptığı hatalardan kaçınabileceğine inanıyor.

Yeni AirPods modellerinin de bu sene tanıtılması bekleniyor ancak Kuo bu konuda bir açıklama yapmadı.

Kuo tarafından yazılan önceki bir araştırma notunda, Apple'ın bu yıl bir dizi yeni iPad çıkarmayı planladığı söylenmişti. Bu yılın başlarında, Apple tarafından piyasaya sürülecek 2021 iPad modellerinin %40'ının mini LED kullanacağı da söylentiler arasında. iPad'lerin gelişmiş kontrast, maksimum parlaklık ve daha iyi pil verimliliği sağlaması bekleniyor.

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Çıkacak?

Katlanabilir iPhone ne zaman tanıtılacak? Apple katlanabilir iPhone tanıtacak mı? Apple'ın katlanabilir iPhone modeli hakkında yepyeni bir bilgi ortaya atıldı.

Tayvan merkezli Economic Daily News'e göre, iki farklı katlanabilir telefon prototipi, Çin'in Shenzhen kentindeki Foxconn fabrikasında dahili dayanıklılık testlerinden geçti. Rapor, cihazlardan birinin Samsung Galaxy Z Flip'e benzer şekilde dikey olarak katlanan bir telefon olduğunu iddia ediyor. Diğerinin ise bir menteşe ile birbirine bağlanmış iki ekrana sahip çift ekranlı bir telefon olduğunu belirtiyor. Tüm bu bilgilerin bir iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Apple tarafından resmi açıklamalar gelmedikçe bu bilgiler bir iddia olarak kalacak.

Yeni rapor, Apple'ın bu iki katlanabilir modelden herhangi birini ne zaman piyasaya süreceğini söylemek için henüz çok erken ancak bunun 2022'nin sonlarında veya 2023'te gerçekleşeceğine dair spekülasyonlardan bahsediyor.