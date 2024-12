2024 Oyunlarının "En İyi" Kötü Karakterleri Açıklandı! Zirvedeki İsmi Tahmin Etmek Zor Değil

Bu senenin oyunları kesinlikle kötü karakteriyle öne çıktı. Kötü karakterlerin hikayeye olan katkısı genelde ana kahramanlardan daha çok takdir ediliyor. 2024'te de güçlü ve hikayenin kökünü beklenmedik yönlerde kırpan kötü karakterler (villian) karşımıza çıktı. İşte bu senenin en sevilen kötü adamları... Spoiler içerir!

Emmerich Voss — Indiana Jones and The Great Circle

Indiana Jones serisinin son oyunu The Great Circle, tarih ve macera tutkunu oyuncuların gözdesi olarak öne çıktı. Oyunun kötü adamı Emmerich Voss, bir yandan arkeolojik keşiflerde Indiana Jones'un rakibi olurken, diğer yandan Üçüncü Reich’ın karanlık hedeflerine hizmet ediyordu.

Voss’un narsisistik kişiliği ve psikolojik manipülasyon yeteneği, hem Indy’nin mükemmel bir zıtlığı hem de oyuncular için rahatsız edici bir deneyimdi.

Erlang Shen — Black Myth: Wukong

2024’ün en çok konuşulan oyunlarından Black Myth: Wukong, destansı savaşları ve mitolojik derinliğiyle dikkat çekti. Oyunun baş düşmanı Erlang Shen, hikayenin hem başında hem de sonunda oyuncuların karşısına çıkarak kalıcı bir iz bırakmayı başardı. Özellikle gerçek formuna geçiş yaptığı sahne beklenmedikti.

Dört Göksel Kral’ın zorluğuyla başlayan bu mücadele, Mount Mei’deki destansı karşılaşmayla zirveye çıktı.

Louis Guiabern — Metaphor: ReFantazio

Metaphor: ReFantazio'nun dikkat çeken kötü karakteri Louis Guiabern, tam anlamıyla ideal bir düşman olarak karşımızdaydı.

Euchronia Krallığı'nın büyük bir kısmını kendine hayran bırakan karizması, suikast girişimlerinden sağ çıkmasını sağlayacak kadar güçlü oluşu ve gerçek niyetlerini saklarken halkın sevgisini kazanacak kadar kurnazlığıyla kesinlikle unutulmaz bir karakter.

Mephisto — Diablo 4: Vessel of Hatred

DLC olarak oyuncuların beğenisine sunulan Diablo 4: Vessel of Hatred'da serinin klasik kötülerinden biri olan Mephisto; daha önce hiç görülmemiş bir tehdit olarak öne çıktı.

Nahantu'nun ormanlarını saran yıkıcı etkileriyle korku salan Mephisto, Neyrelle'nin taşıdığı Ruh Taşı üzerinden yayılan yozlaşmayı muntazam bir şekilde oyuncuya aktardı.

Messmer the Impaler — Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Elden Ring: Shadow of the Erdtree genişlemesinin en zorlu düşmanlarından biri olan Messmer the Impaler, yalnızca oyuncuların becerilerini değil, aynı zamanda insanın sabrını da sınıyordu.

Kraliçe Marika'nın lanetli oğlu olarak, Gölge Diyarı'nda korkunç bir haçlı seferi düzenlemiş ve ışığın lütfuna sahip olmayan herkesi acımasızca yok etti.

Oyuncular, Messmer ve onun Abyssal Yılanı ile savaşarak bu karakterin derinliğindeki izleri görme fırsatı edindi.

Null — The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Prenses Zelda'nın ana karakter olduğu ilk oyun olarak seriyi yeniden tanımlayan oyunda kozmik korku esintileri taşıyan tasarımı ve niyetleriyle Null, serinin geleneksel düşman kalıplarını tamamen yıkıyor.

Null'un dünya tüketen yarıkları ve Hyrule sakinlerinin yerine geçecek hikaye anlatım tarzı hem hikayeye gerginlik katıyor hem de Zelda'nın Tri Rod aracılığıyla kazandığı yeni yetenekleri mükemmel bir şekilde tamamlıyor.

Pyramid Head — Silent Hill 2

Listenin sonunda Pyramid Head yer alıyor: 2024'te yeniden yapımıyla hayranların karşısına çıkan Silent Hill 2'de görsel olarak büyüleyici bir çalışma vardı.

James'in suçluluğunun ve cezalandırılma arzusunun somut bir temsili olarak ortaya çıkan Pyramid Head, Bloober Team'in kaliteli görüntü dokunuşlarıyla oyunu unutulmaz bir anı haline getirdi.

Silent Hill 2, yalnızca korkutucu atmosferiyle değil, aynı zamanda duygusal yoğunluğuyla ortaya çıktı. Bu da karakterlerin iç dünyasının derinden işlenmesi sayesinde oldu.

Sizin favori kötü karakteriniz kimdi? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz!