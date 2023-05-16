Süper kahraman temasına sahip olan başarılı dizinin ilk üç sezonunu izleyen kişiler, The Boys 4 . sezon ne zaman sorusunun yanıtını arıyor. Bu rehberde Amazon Prime'ın popüler dizisine dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

İlk olarak 2019 yılında yayımlanmaya başlayan The Boys, ilk sezonuyla beraber en iyi Amazon Prime dizileri arasında yerini aldı. Dünya genelinde çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin bu zamana kadar toplamda üç sezonu yayımlandı.

Üçüncü sezonu bitiren izleyiciler, The Boys dördüncü sezonu ne zaman yayımlanacak sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Peki, Eric Kripke tarafından yaratılan başarılı dizinin yeni sezonu ne zaman izleyicilerle buluşacak?

The Boys 4. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Popüler dizinin yeni sezon çekimleri 12 Nisan itibarıyla resmi olarak tamamlandı. Bu, The Boys'un dördüncü sezon bölümlerinin 2023 yılının sonlarına doğru veya 2024 yılının başlarında yayımlanmaya başlayacağını gösteriyor.

The Boys yeni sezon tarihi ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenden dolayı dizinin dördüncü sezonunun farklı bir tarihte yayımlanma ihtimalinin olduğunu da belirtmek gerekiyor.

The Boys 4. Sezon Oyuncuları

Jack Quaid (Hughie Campbell Jr)

Laz Alonso (Marvin)

Tomer Capone (Frenchie)

Karen Fukuhara (Kimiko Miyashiro)

Erin Moriarty (Annie January)

Antony Starr (Homelander)

Cameron Crovetti (Ryan)

Giancarlo Esposito (Stan Edgar)

Jessie T Usher (A-Train)

Claudia Doumit (Victoria Neuman)

Colby Minifie (Ashley Barrett)

Chace Crawford (The Deep)

Jeffrey Dean Morgan

En iyi süper kahraman dizileri arasında bulunan The Boys'un dördüncü sezon oyuncu kadrosunda Jack Quaid, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Giancarlo Esposito ve Claudia Doumit dahil olmak üzere pek çok ismin yer alması bekleniyor.

Dördüncü sezonda diziye Jeffrey Dean Morgan da dahil olacak. Morgan daha önce The Walking Dead dizisinde Negan karakterini canlandırmıştı.

The Boys Fragmanı

The Boys Konusu

Aynı adlı çizgi romandan uyarlanan popüler dizide The Boys isimli ekip, süper güçlerini kötüye kullanan süper kahramanlara karşı mücadele ediyor.

The Boys Nasıl İzlenir?

The Boys dizisini Amazon Prime Video isimli dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz. Prime Video'da yer alan içeriklere erişebilmek için Amazon Prime aboneliği gerekiyor. Belirli bir ücret karşılığında platforma abone olabilir ve The Boys dahil olmak üzere kütüphanedeki tüm içerikleri izleyebilirsiniz.