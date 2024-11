Yeni Yılda Muntazam Yapımlar Bizi Bekliyor! İşte 2025'in En Çok Beklenen Filmleri

Süper kahraman aksiyonlarından aile dostu yapımlara, bağımsız sinemanın dikkat çeken örneklerinden potansiyel başyapıtlara... Bu yıl dolu dolu bir sinema takvimi bizleri karşılayacak.

Bilet fiyatları, patlamış mısır masrafı derken sinemaya gitmek lüks haline geldi biliyoruz. Peki, hangilerine gerçekten değer? İşte 2025 yılında vizyona girecek ve mutlaka radarınıza almanız gereken filmler:

2025’te Vizyona Girecek En İyi Filmler

Better Man (10 Ocak)

"The Greatest Showman"ın yönetmeni Michael Gracey’nin elinden çıkma Better Man, Robbie Williams’ın müzik kariyerini anlatıyor ancak epey farklı bir yaklaşımla… Evet, Williams bu filmde bir şempanze olarak tasvir ediliyor. 10 Ocak 2025’te vizyona girecek filmlerden.

Wolf Man (17 Ocak)

Bir başka Ocak ayı tarihli film ise Wolf Man. "The Invisible Man" ve “Saw” serisi ile tanıdığımız Leigh Whannell’ın yönettiği filmde Julia Garner ve Christopher Abbott başrollerde. Vizyon tarihi 17 Ocak 2025.

Captain America: Brave New World (14 Şubat)

Sevgililer gününe aksiyonla giriyoruz… Marvel hayranlarını sevindirecek filmde Sam Wilson kalkanı devralıyor! Tim Blake Nelson’ın "The Leader" karakteriyle dönüşü ve Harrison Ford’un Thaddeus Ross rolündeki ilk performansı da bu filmde olacak.

Paddington in Peru (14 Şubat)

Yine sevgililer gününde sevimli bir animasyonla koltuklardaki yerimizi alacağız. Sevimli ayımız Paddington, Amazon ormanlarında bir maceraya atılıyor.

Sinners (7 Mart)

Ryan Coogler ve Micheal B. Jordan ikilisi yeniden bir arada. Konusu sır gibi saklanan bu film, şimdiden ödül sezonunun iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Tarih 7 Mart 2025.

Disney's Snow White (21 Mart)

Rachel Zegler’ın Pamuk Prenses’i ve Gal Gadot’un Kötü Kraliçe’siyle Disney’in klasik hikayesinin yeni bir uyarlaması geliyor. Greta Gerwig’in senaryo ekibinde yer alması bile heyecan verici.

A Minecraft Movie (4 Nisan)

Herkesin sevdiği bloklardan oluşan dünya bu kez beyaz perdede. Jason Momoa, Jennifer Coolidge ve Jack Black gibi isimler bu yapımda yer alıyor. Detaylar henüz gizemini koruyor ama heyecan büyük. Tarih 4 Nisan 2025.

Mickey 17 (18 Nisan)

"Parasite"ın yönetmeni Bong Joon-ho’nun bilim kurgu romanı uyarlaması. Robert Pattinson’ın ölümden döndüğü bir çalışanı canlandırdığı bu film, hem görsel hem de duygusal bir şölen vaat ediyor.

Thunderbolts (5 Mayıs)

Marvel’ın ikinci 2025 filmi. Bu kez iyileşen kötüler ekibi Yelena, Red Guardian ve Winter Soldier’ın maceralarına odaklanıyor.

Mission: Impossible - The Final Reckoning (23 Mayıs)

Ethan Hunt geri döndü ve bu kez büyük finali izliyoruz. Tom Cruise’un müthiş performansıyla aksiyonun zirvesi 23 Mayıs 2025’te bizlerle buluşacak.

Ballerina (6 Haziran)

John Wick evreninden bir yan hikaye: Ana de Armas, intikam peşinde koşan bir suikastçıyı canlandırıyor. Sinemanın sevilen yüzü Keanu Reeves de bu evrende geri dönüyor.

How to Train Your Dragon (13 Haziran)

Sevilen animasyon serisi bu kez canlı aksiyon formatında! Hıçkıdık ve Dişsiz’in ilk tanışma hikayesi beyaz perdede. Tabii bu film için yapılan cast seçimi, animasyondaki karakterlere kıyasla epey tuhaf olduğundan seyircilerin heyecan duyduğunu söyleyebilmeniz pek mümkün değil gibi.

28 Years Later (20 Haziran)

Danny Boyle, zombilerle dolu dünyasına 28 yıl aradan sonra geri dönüyor. İlk filmin yazarı Alex Garland ile senaryoya birlikte el atan Boyle, Aaron Taylor-Johnson ve Jodie Comer gibi yıldızları da yanına alarak unutulmaz bir devam filmi vadediyor.

M3GAN 2.0 (27 Haziran)

Dünya çapında büyük ilgi gören M3GAN, ikinci versiyonuyla geri dönüyor. O korkunç yapay zeka destekli “oyuncak”, insanların evindeki cihazlara bağlanmayı öğreniyor. Kısacası korkutucu bir deneyim yine Allison Williams ve Violet McGraw’ı bekliyor.

F1 (27 Haziran)

Brad Pitt’in eski bir yarış pilotunu canlandırdığı bu film, Formula 1 tutkunlarını mest edecek: Zira çekimleri gerçek Grand Prix yarışlarında yapılan bu yapımda, genç bir sürücüye (Damson Idris) rehberlik eden Pitt’i izleyeceğiz.

Jurassic World Rebirth (2 Temmuz)

Gareth Edwards’ın yönettiği bu yeni filmde Scarlett Johansson ve Mahershala Ali gibi yıldızlar yer alıyor. Dinozor çağına geri dönüyoruz.

Superman (11 Temmuz)

James Gunn, DC’nin yeni Superman filmini yönetiyor. Daha genç ve umut dolu bir Clark Kent izlemek isteyenler için Superman’i David Corenswet, Lois Lane’i ise Rachel Brosnahan canlandıracak.

The Smurfs Movie (18 Temmuz)

Şirinler bu kez müzikal formatta geri dönüyor. Ünlü şarkıcı Rihanna, Şirine’yi seslendirecek ve film için yeni şarkılar yapacak. Nick Offerman ve Octavia Spencer gibi isimler de seslendirme kadrosunda.

The Fantastic Four (25 Temmuz)

Marvel’ın ilk ailesi bu kez Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Invisible Woman) ve Joseph Quinn (Human Torch) gibi isimlerle dönüyor. Matt Shakman’ın yönettiği film, MCU’nun Multiverse Saga’sına dahil olacak.

The Bad Guys 2 (1 Ağustos)

İlk filmde suçlu hayatlarını geride bırakıp iyilik için çalışan kahramanlarımız, bu kez bir kadın suç çetesiyle mücadele ediyor.

The Bride! (3 Ekim)

Maggie Gyllenhaal, klasik Frankenstein hikayesini kadın bakış açısıyla yeniden anlatıyor. Christian Bale, Penelope Cruz ve Jesse Buckley gibi isimler başrolde.

Tron: Ares (10 Ekim)

Jared Leto’nun başrolde olduğu bu Tron filminde, Ares adındaki bir yapay zeka programının insan dünyasına geçişini izliyoruz. Jeff Bridges da geri dönüyor.

Mortal Kombat 2 (24 Ekim)

Sevilen dövüş oyunundan uyarlanan serinin yeni filmi geliyor. Karl Urban’ın Johnny Cage olarak kadroya katıldığı bu yapım, oyun severler için beyaz perdede görücüye çıkacak.

Predator: Badlands (7 Kasım)

Prey filminin yönetmeni Dan Trachtenberg, bu kez Elle Fanning’in başrolde olduğu yeni bir Predator filmiyle karşımızda.

Avatar: Fire and Ash (19 Aralık)

Yeni yılın son ayında James Cameron’ın Pandora’ya dönüşüne şahit oluyoruz. Bu kez “Ateş Halkı” olarak bilinen daha karanlık Na’vi klanıyla tanışıyoruz. Michelle Yeoh ve Oona Chaplin kadroya dahil.

The SpongeBob Movie: Search for SquarePants (19 Aralık)

SüngerBob ve arkadaşları, Uçan Hollandalı’nın hayaletine karşı!

Patlamış mısırlarınızı hazırlayın. En çok beklediğiniz film hangisi, yorumlarda bizlerle paylaşın!