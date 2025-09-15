2025 Emmy Ödülleri Sahiplerini Buldu! Netflix'ten Büyük Başarı
77. Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Netflix'in sevilen mini dizisi, birçok kategoride ödül alarak önemli bir başarının altına imza attı.
Televizyon dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kaliforniya eyaletinin Los Angelas kentinde düzenen etkinlikte "En İyi Dizi", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En iyi Kadın Oyuncu" dahil olmak üzere pek çok kategori bulunuyor.
2025 Emmy Ödülleri'nin Kazananları Açıklandı
Netflix'in en iyi mini dizileri arasında yer alan Adolescence, Emmy Ödülleri'nde "En İyi Antoloji ve Mini Dizi", "Antoloji ve Mini Dizi Kategorisinde En İyi Erkek Oyuncu" dahil birçok kategoride ödül alarak önemli bir başarının altına imza attı. 2025 yapımı dizi toplamda dört adet bölümden oluşuyor.
En İyi Drama Dizisi ödülünün sahibi ise The Pitt oldu. En iyi HBO Max dizileri arasında yer alan yapım ayrıca "Drama Dizisi Kategorisinde En İyi Erkek Oyuncu" ve "Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" kategorilerinde de ödül almayı başardı. Dizinin ilk sezonunda 15 adet bölüm mevcut.
En İyi Reality Yarışma Programı
- The Amazing Race
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- Kazanan: The Traitors
En İyi Talk Show
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- Kazanan: The Late Show With Stephen Colbert
Antoloji ve Mini Dizi Kategorisinde En İyi Kadın Oyuncu
- Cate Blanchett - Disclaimer
- Meghann Fahy - Sirens
- Rashida Jones - Black Mirror
- Michelle Williams - Dying For Sex
- Kazanan: Cristin Milioti - The Penguin
Antoloji ve Mini Dizi Kategorisinde En İyi Erkek Oyuncu
- Colin Farrell - The Penguin
- Jake Gyllenhaal - Presumed Innocent
- Brian Tyree Henry - Dope Thief
- Cooper Koch - Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- Kazanan: Stephen Graham - Adolescence
Antoloji ve Mini Dizi Kategorisinde En İyi Senarist
- Charlie Brooker, Bisha K. Ali - Black Mirror
- Kim Rosenstock, Elizabeth Meriwether - Dying for Sex
- Lauren LeFranc - The Penguin
- Joshua Zetumer - Say Nothing
- Kazanan: Jack Thorne, Stephen Graham - Adolescence
En İyi Antoloji ve Mini Dizi
- Black Mirror
- Dying For Sex
- Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- The Penguin
- Kazanan: Adolescence
Antoloji ve Mini Dizi Kategorisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Javier Bardem - Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story
- Bill Camp - Presumed Innocent
- Rob Delaney - Dying For Sex
- Peter Sarsgaard - Presumed Innocent
- Ashley Walters - Adolescence
- Kazanan: Owen Cooper - Adolescence
Antoloji ve Mini Dizi Kategorisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Ruth Negga - Presumed Innocent
- Deirdre O'Connell - The Penguin
- Chloë Sevigny - Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story
- Jenny Slate - Dying For Sex
- Christine Tremarco - Adolescence
- Kazanan: Erin Doherty - Adolescence
Drama Dizisi Kategorisinde En İyi Erkek Oyuncu
- Sterling K Brown - Paradise
- Gary Oldman - Slow Horses
- Pedro Pascal - The Last of Us
- Adam Scott - Severance
- Kazanan: Noah Wyle - The Pitt
Drama Dizisi Kategorisinde En İyi Kadın Oyuncu
- Kathy Bates - Matlock
- Sharon Horgan - Bad Sisters
- Bella Ramsey - The Last of Us
- Keri Russell - The Diplomat
- Kazanan: Britt Lower - Severance
En İyi Drama Dizisi
- Andor
- The Diplomat
- The Last of Us
- Paradise
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
- Kazanan: The Pitt
Drama Dizisi Kategorisinde En İyi Yönetmen
- Janus Metz, Andor
- Amanda Marsalis, The Pitt
- John Wells, The Pitt
- Jessica Lee Gagné, Severance
- Ben Stiller, Severance
- Mike White, The White Lotus
- Kazanan: Adam Randall, Slow Horses
Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Patricia Arquette - Severance
- Carrie Coon - The White Lotus
- Julianne Nicholson - Paradise
- Parker Posey - The White Lotus
- Natasha Rothwell - The White Lotus
- Aimee Lou Wood - The White Lotus
- Kazanan: Katherine LaNasa - The Pitt
Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Zach Cherry - Severance
- Walton Goggins - The White Lotus
- Jason Isaacs - The White Lotus
- James Marsden - Paradise
- Sam Rockwell - The White Lotus
- John Turturro - Severance
- Kazanan: Tramell Tillman - Severance
Komedi Dizisi Kategorisinde En İyi Erkek Oyuncu
- Adam Brody - Nobody Wants This
- Jason Segel - Shrinking
- Martin Short - Only Murders In The Building
- Jeremy Allen White - The Bear
- Kazanan: Seth Rogen - The Studio
Komedi Dizisi Kategorisinde En İyi Kadın Oyuncu
- Uzo Aduba - The Residence
- Kristen Bell - Nobody Wants This
- Quinta Brunson - Abbott Elementary
- Ayo Edebiri - The Bear
- Kazanan: Jean Smart - Hacks
En İyi Komedi Dizisi
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders In The Building
- Shrinking
- What We Do In The Shadows
- Kazanan: The Studio
Komedi Dizisi Kategorisinde En İyi Yönetmen
- Ayo Edebiri, The Bear
- Lucia Aniello, Hacks
- James Burrows, Mid-Century Modern
- Nathan Fielder, The Rehearsal
- Kazanan: Seth Rogen, The Studio
Komedi Dizisi Kategorisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Liza Colón-Zayas - The Bear
- Kathryn Hahn - The Studio
- Janelle James - Abbott Elementary
- Catherine O'Hara - The Studio
- Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary
- Jessica Williams - Shrinking
- Kazanan: Hannah Einbinder - Hacks
The Witcher'ın 4. Sezon Tarihi Açıklandı [Video]
The Witcher'ın 4. sezon tarihi belli oldu. Ayrıca yeni sezon için bir fragman da yayınlandı. İşte merakla beklenen yeni sezona dair detaylar!
Komedi Dizisi Kategorisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Ike Barinholtz - The Studio
- Colman Domingo - The Four Seasons
- Harrison Ford - Shrinking
- Ebon Moss-Bachrach - The Bear
- Michael Urie - Shrinking
- Bowen Yang - Saturday Night Live
- Kazanan: Jeff Hiller - Somebody Somewhere