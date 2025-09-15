2025 Emmy Ödülleri Sahiplerini Buldu! Netflix'ten Büyük Başarı

Televizyon dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kaliforniya eyaletinin Los Angelas kentinde düzenen etkinlikte "En İyi Dizi", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En iyi Kadın Oyuncu" dahil olmak üzere pek çok kategori bulunuyor.

2025 Emmy Ödülleri'nin Kazananları Açıklandı

Netflix'in en iyi mini dizileri arasında yer alan Adolescence, Emmy Ödülleri'nde "En İyi Antoloji ve Mini Dizi", "Antoloji ve Mini Dizi Kategorisinde En İyi Erkek Oyuncu" dahil birçok kategoride ödül alarak önemli bir başarının altına imza attı. 2025 yapımı dizi toplamda dört adet bölümden oluşuyor.

En İyi Drama Dizisi ödülünün sahibi ise The Pitt oldu. En iyi HBO Max dizileri arasında yer alan yapım ayrıca "Drama Dizisi Kategorisinde En İyi Erkek Oyuncu" ve "Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" kategorilerinde de ödül almayı başardı. Dizinin ilk sezonunda 15 adet bölüm mevcut.

En İyi Reality Yarışma Programı

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

Kazanan: The Traitors

En İyi Talk Show

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Kazanan: The Late Show With Stephen Colbert

Antoloji ve Mini Dizi Kategorisinde En İyi Kadın Oyuncu

Cate Blanchett - Disclaimer

Meghann Fahy - Sirens

Rashida Jones - Black Mirror

Michelle Williams - Dying For Sex

Kazanan: Cristin Milioti - The Penguin

Antoloji ve Mini Dizi Kategorisinde En İyi Erkek Oyuncu

Colin Farrell - The Penguin

Jake Gyllenhaal - Presumed Innocent

Brian Tyree Henry - Dope Thief

Cooper Koch - Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Kazanan: Stephen Graham - Adolescence

Antoloji ve Mini Dizi Kategorisinde En İyi Senarist

Charlie Brooker, Bisha K. Ali - Black Mirror

Kim Rosenstock, Elizabeth Meriwether - Dying for Sex

Lauren LeFranc - The Penguin

Joshua Zetumer - Say Nothing

Kazanan: Jack Thorne, Stephen Graham - Adolescence

En İyi Antoloji ve Mini Dizi

Black Mirror

Dying For Sex

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Kazanan: Adolescence

Antoloji ve Mini Dizi Kategorisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Javier Bardem - Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story

Bill Camp - Presumed Innocent

Rob Delaney - Dying For Sex

Peter Sarsgaard - Presumed Innocent

Ashley Walters - Adolescence

Kazanan: Owen Cooper - Adolescence

Antoloji ve Mini Dizi Kategorisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Ruth Negga - Presumed Innocent

Deirdre O'Connell - The Penguin

Chloë Sevigny - Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story

Jenny Slate - Dying For Sex

Christine Tremarco - Adolescence

Kazanan: Erin Doherty - Adolescence

Drama Dizisi Kategorisinde En İyi Erkek Oyuncu

Sterling K Brown - Paradise

Gary Oldman - Slow Horses

Pedro Pascal - The Last of Us

Adam Scott - Severance

Kazanan: Noah Wyle - The Pitt

Drama Dizisi Kategorisinde En İyi Kadın Oyuncu

Kathy Bates - Matlock

Sharon Horgan - Bad Sisters

Bella Ramsey - The Last of Us

Keri Russell - The Diplomat

Kazanan: Britt Lower - Severance

En İyi Drama Dizisi

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Kazanan: The Pitt

Drama Dizisi Kategorisinde En İyi Yönetmen

Janus Metz, Andor

Amanda Marsalis, The Pitt

John Wells, The Pitt

Jessica Lee Gagné, Severance

Ben Stiller, Severance

Mike White, The White Lotus

Kazanan: Adam Randall, Slow Horses

Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Patricia Arquette - Severance

Carrie Coon - The White Lotus

Julianne Nicholson - Paradise

Parker Posey - The White Lotus

Natasha Rothwell - The White Lotus

Aimee Lou Wood - The White Lotus

Kazanan: Katherine LaNasa - The Pitt

Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Zach Cherry - Severance

Walton Goggins - The White Lotus

Jason Isaacs - The White Lotus

James Marsden - Paradise

Sam Rockwell - The White Lotus

John Turturro - Severance

Kazanan: Tramell Tillman - Severance

Komedi Dizisi Kategorisinde En İyi Erkek Oyuncu

Adam Brody - Nobody Wants This

Jason Segel - Shrinking

Martin Short - Only Murders In The Building

Jeremy Allen White - The Bear

Kazanan: Seth Rogen - The Studio

Komedi Dizisi Kategorisinde En İyi Kadın Oyuncu

Uzo Aduba - The Residence

Kristen Bell - Nobody Wants This

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Ayo Edebiri - The Bear

Kazanan: Jean Smart - Hacks

En İyi Komedi Dizisi

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders In The Building

Shrinking

What We Do In The Shadows

Kazanan: The Studio

Komedi Dizisi Kategorisinde En İyi Yönetmen

Ayo Edebiri, The Bear

Lucia Aniello, Hacks

James Burrows, Mid-Century Modern

Nathan Fielder, The Rehearsal

Kazanan: Seth Rogen, The Studio

Komedi Dizisi Kategorisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Liza Colón-Zayas - The Bear

Kathryn Hahn - The Studio

Janelle James - Abbott Elementary

Catherine O'Hara - The Studio

Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary

Jessica Williams - Shrinking

Kazanan: Hannah Einbinder - Hacks

Komedi Dizisi Kategorisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu