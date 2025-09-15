The Witcher'ın 4. Sezon Tarihi Açıklandı [Video]

Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisinden uyarlanan The Witcher'ın 4. sezonu merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda The Witcher'ın yeni sezon tarihi açıklandı. Ayrıca 4. sezona dair 1 dakika 36 saniye uzunluğunda bir tanıtım videosu da paylaşıldı.

The Witcher 4. Sezon Tarihi

IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan The Witcher'ın dördüncü sezonu 30 Ekim 2025 tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Netflix aboneliğine sahip olan kişiler, belirtilen tarihten itibaren yeni sezonu izleyebilecek. Dördüncü sezonun sekiz adet bölümden oluşması bekleniyor.

The Witcher 4. Sezon Fragmanı

The Witcher Oyuncuları

Freya Allan (Ciri)

Anya Chalotra (Yennefer)

Henry Cavill (Geralt of Rivia)

Liam Hemsworth (Geralt of Rivia)

Eamon Farren (Cahir)

Mimi M Khayisa (Fringilla)

MyAnna Buring (Tissaia)

Anna Shaffer (Triss)

Wilson Mbomio (Dara)

Geralt of Rivia karakterini İlk üç sezonda Henry Cavill, dördüncü sezondan itibaren ise Liam Hemsworth canlandırıyor. Ayrıca Freya Allan "Ciri" karakterini, Anya Chalotra "Yennefer" karakterini, MyAnna Buring "Tissaia" karakterini, Anna Shaffer ise Triss karakterini canlandırıyor.

The Witcher Konusu

The Witcher, mutasyona uğramış canavar avcısı Rivyalı Geralt'ın tehlikeli hikâyesini konu alıyor. Dizi ayrıca Ciri ve güçlü bir büyücü olan Yennefer karakterlerine de odaklanıyor. Bu üç karakterin yolları, karmaşık olaylar ve savaşlar esnasında kesişiyor.

Aksiyon, macera, dram ve fantastik türlerindeki dizide başarılı büyü efektleri, dövüş sahneleri ve yaratık tasarımları mevcut. 7,9 IMDb puanına sahip olan dizi, bunların yanı sıra etkileyici müzikleriyle de öne çıkıyor. 2019 yılında yayınlanmaya başlayan dizinin tüm bölümleri Netflix'te mevcut.

Netflix'te ayrıca The Witcher: Nightmare of the Wolf ve The Witcher: Blood Origin isimli spin-off'lar da bulunuyor. En iyi animasyon filmleri arasında yer alan The Witcher: Nightmare of the Wolf, Vesemir'in gençliğini konu alıyor. The Witcher: Blood Origin ise The Witcher dizisindeki olaylardan 1200 yıl öncesinde geçiyor ve ilk Witcher'ın nasıl ortaya çıktığına odaklanıyor.