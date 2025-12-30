Zirve Şaşırtmadı: 2025'in En Güvenilir Otomobil Markaları Belli Oldu!

Global kapsamda otomobil markalarının güvenilirliği en çok tartışılan konular arasında. Bu noktada Consumer Reports, 2025 yılına dair dünyanın en güvenilir otomobil markaları listesini yayınladı. Listede ilk sırayı Japon bir marka alırken 5. sırada BMW'nin yer alması oldukça şaşırttı. İşte konuyla ilgili detaylar...

2025’in En Güvenilir 10 Otomobil Markası!

Toyota – 66 puan

Subaru – 63 puan

Lexus – 60 puan

Honda – 59 puan

BMW – 58 puan

Nissan – 57 puan

Acura – 54 puan

Buick – 51 puan

Tesla – 50 puan

Kia – 49 puan

Raporda Japon markalarının ilk üç sırayı domine etmesinin yanında dikkat çeken bir diğer nokta ise Tesla’nın geçen yıla göre sekiz sıra birden yükselerek ilk 10’a girmesi oldu. Buna karşın bazı PHEV (şarj edilebilir hibrit) modellerin güvenilirlik puanlarını aşağı çektiği özellikle vurgulandı.

Alman otomobil markası BMW'nin listenin 5. sırasında yer alması da oldukça şaşırtıcı. Zira arıza bildirimleri noktasında ilk sıralarda yer alan BMW en güvenilir markalar sıralamasında ilk 10'da yer alarak aslında satış sonrası hizmetler noktasında tüketicileri memnun ettiğini kanıtlamış oldu.

Öte yandan Mazda 2025 raporunun en sert düşüş yaşayan markası oldu. Geçen yıl 6’ncı sırada yer alan Mazda bu yıl 14’üncülüğe geriledi. Uzmanlar bu düşüşü, CX-70 ve CX-90 gibi modellerde kullanılan yeni motor-şanzıman kombinasyonları ve PHEV (şarj edilebilir hibrit) sistemlerin henüz olgunlaşmamış güvenilirlik geçmişine bağlıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...