Dizel Egea'da 200 Bin TL İndirim! Fiat'tan Yıl Sonu Kampanyaları!

Otomobil pazarında yıl sonu hareketliliği başlarken Fiat cephesinden beklenen haber geldi. 2025 model araç sahibi olmak isteyenler için kesenin ağzını açan İtalyan devi hem Türkiye'nin en çok satan sedanı için hem de yeni elektrikli gözdesi için kaçırılmayacak bir finansman desteği sunuyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Fiat'tan Yılın Son Fırsatı! Egea ve Grande Panda İçin Kredi ve Nakit Kampanyası Sunuldu!

Fiat, 2025 yıl sonu için dev kampanyasını resmen başlattı. Sınırlı sayıda stokla sunulan bu fırsatta, hem yüzde 100 elektrikli mobiliteye geçmek isteyenler hem de güçlü dizel motorlardan vazgeçmeyenler için "yılın son şansı" niteliğinde ödeme koşulları dikkat çekiyor.

Markanın yeni elektriklisi Grande Panda La Prima, 1 milyon 449 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcıyla buluşuyor. Fiat, bu model için 280 bin TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 2,99 faiz imkanı sunuyor. Bu finansman paketiyle aracın aylık taksit ödemesi 29 bin 639 TL seviyesine denk geliyor.

Elektrikli çağına giriş yapmak isteyenler için bu kampanya oldukça cazip görünüyor. Türkiye'nin yollarında en çok gördüğümüz modellerden biri olan Egea Sedan cephesinde ise işler daha da kızışıyor. Kampanya kapsamında Egea Sedan Easy 1.6 MultiJet 130 HP modelinin fiyatı nakit indirimle 1 milyon 299 bin 900 TL'ye çekilmiş durumda.

Egea'yı tercih edecekler için finansman maliyeti daha düşük tutulmuş: 200 bin TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz oranı. Bu seçenekte aylık taksitler 19 bin 600 TL'ye kadar düşüyor. Her iki kampanya da stoklarla sınırlı ve Koç Stellantis Finansman (KSF) şartlarıyla sunuluyor.

Kampanyadan yararlanmayanlar için standart faiz oranının yüzde 3,69 olduğunu düşünürsek, bu oranlar yıl bitmeden araç yenilemek isteyenler için önemli bir fırsat kapısı aralıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...