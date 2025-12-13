2025'in En İyi Otomobil Markaları Belli Oldu!

Otomobil satın alırken tasarım ya da motor seçenekleri kadar markanın uzun vadede sunduğu güvenilirlik ve kullanıcı deneyimi de belirleyici oluyor. Özellikle ikinci el pazarında bu fark çok daha net hissediliyor. Consumer Reports da bu gerçekten yola çıkarak otomobil markalarını kapsamlı bir değerlendirmeye aldı. İşte detaylar...

2025'in En İyi Otomobil Markaları!

Consumer Reports, otomobil markalarını yol testleri, öngörülen güvenilirlik, güvenlik ve kullanıcı memnuniyeti olmak üzere dört ana kriter üzerinden puanladı. Bu değerlendirme sonucunda ilk 10’da yer alan markalar şu şekilde sıralandı:

Subaru

BMW

Porsche

Honda

Toyota

Alfa Romeo

Dodge

Jeep

(Orta sıralarda yer alan markalar istek doğrultusunda açıklanmadı.)

Listenin üst sıralarında yer alan markalar özellikle güvenilirlik ve kullanıcı memnuniyeti tarafında öne çıkıyor. Subaru standart dört tekerlekten çekiş sistemi ve dayanıklılığıyla zirvedeki yerini korurken, BMW yüksek yol testi puanlarıyla listenin en başarılı lüks markası olarak öne çıkıyor.

Porsche sürüş dinamikleri ve iç mekân kalitesiyle kullanıcı memnuniyetinde güçlü bir performans sergilerken, Honda ve Toyota ise dengeli yapılarıyla güvenli tercihler arasında yer alıyor. Consumer Reports’a göre Toyota’nın yakıt verimliliği konforlu sürüş karakteri ve uzun ömürlü yapısı, markayı özellikle ikinci el pazarında cazip kılıyor.

Honda ise uygun maliyet, sezgisel kullanım ve düşük arıza oranlarıyla öne çıkan markalardan biri olarak listede üst sıralarda konumlanıyor. Listenin alt kısmında ise tablo tersine dönüyor. Alfa Romeo, sürüş keyfi sunmasına rağmen düşük güvenilirlik puanlarıyla geride kalıyor. Dodge, hem güvenilirlik hem de çarpışma testlerindeki zayıf performansıyla eleştiriliyor.

Jeep ise Consumer Reports’un değerlendirmesinde son sıraya yerleşerek, düşük yol testi ve güvenilirlik puanlarıyla dikkat çekiyor. Raporda, bu markaların özellikle ikinci el alımlarında risk barındırdığı vurgulanıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...