Euro Ncap'e Göre 2025'in En Güvenli Otomobilleri Açıklandı!

2025 yılında Euro Ncap testlerinde en yüksek puan alan modeller belli oldu. Peki hangi modeller en güvenli otomobiller arasında yer aldı? Togg yapılan kaza testi sonrasında en güvenli modeller arasına girebildi mi? İşte konuyla ilgili detaylar...

2025’in En Güvenli Arabaları Açıklandı: Togg da 5 Yıldızlılar Arasında!

Avrupa’da araç güvenliğinin standardı kabul edilen Euro NCAP 2025 yılı test sonuçlarını paylaştı. Yıl boyunca farklı segmentlerden onlarca yeni model çarpışma testleri ve sürücü destek sistemleriyle değerlendirildi. Sonuçlara göre birçok yeni nesil elektrikli SUV testlerden 5 yıldız alarak güvenlikte fark yarattı.

Bu yıl listeye Türkiye’nin yerli gururu Togg T10X de eklendi. Togg T10X testlerde yetişkin yolcu korumasında yüzde 90, çocuk yolcu korumasında yüzde 86, güvenlik destek sistemlerinde yüzde 83 puan alarak Tesla Model Y ve Volvo XC40 gibi modellerle aynı seviyede yer aldı. Özellikle gövde dayanımı, batarya koruması ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle öne çıkan model Euro NCAP uzmanlarından tam not aldı.

Yılın en güvenli otomobilleri arasında Polestar 4, Tesla Model 3, MINI Cooper E, Audi Q3, BMW X3, Smart 5, BYD Sealion 7, Zeekr 7X, Omoda 9 ve Lynk & Co 02 gibi modeller de bulunuyor. Özellikle Smart 5, büyük SUV kategorisinde 2025’in en yüksek güvenlik skorunu elde ederek dikkat çekti. Çinli markaların art arda 5 yıldız alması, Avrupa standartlarına uyum konusunda önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.

Euro NCAP, 2026’dan itibaren test protokollerini daha da sıkılaştıracağını açıkladı. Yaya güvenliği bisikletli tespiti ve otomatik acil durum fren sistemleri artık çok daha karmaşık senaryolarda değerlendirilecek. Bu da 5 yıldız almanın önümüzdeki yıllarda çok daha zor olacağı anlamına geliyor.

2025’in En Güvenli 10 Otomobili (Euro NCAP 5 Yıldız Alan Modeller)