2025 Yılında Euro Ncap Testinde Sınıfta Kalanlar Belli Oldu!

Avrupa'da otomobil satmak isteyen markaların tamamı Euro Ncap'in kapısından geçmek zorunda. Zira Euro Ncap testine girmeyen otomobiller Avrupa pazarında satılamamaktalar. Bu kapsamda Euro Ncap 2025 yılında test ettiği en düşük puanlı otomobilleri açıkladı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Euro Ncap En Düşük Puanlı Modelleri Açıkladı!

Avrupa’da araç güvenliği denince akla gelen ilk kurum olan Euro NCAP, 2025 yılının son çarpışma testi sonuçlarını duyurdu. Yıl boyunca test edilen modeller arasında bazı araçlar yüksek puanlarıyla öne çıkarken, bazıları ise beklentilerin gerisinde kaldı. Özellikle Volkswagen T-Cross ve Dongfeng Box, bu yılın testlerinde 3 yıldızla dikkat çekti.

Dongfeng Box, sürücü korumasında yalnızca yüzde 69 puan toplayarak Euro NCAP standartlarının altında kaldı. Test videolarında, aracın ön çarpışmalarda kabin bütünlüğünü tam olarak koruyamadığı ve sürücü bölgesinde ciddi yaralanma riski oluşturduğu görüldü. Marka için bu sonuç, Avrupa güvenlik gerekliliklerine uyum sürecinde önemli bir uyarı niteliğinde.

Test sonuçlarında en çok konuşulan model ise Volkswagen T-Cross oldu. 2019 yılında aynı testten 5 yıldız alan model, 2025’te sadece 3 yıldız alabildi. Makyajlı versiyonuyla yeniden test edilen T-Cross, yetişkin korumasında yüzde 74, yaya ve bisikletçi korumasında yüzde 60, güvenlik asistanlarında yüzde 57 puan elde etti. Özellikle acil durum fren sistemi testinde beklenen performansı gösterememesi, yıldız sayısını doğrudan etkiledi.

Euro NCAP’in aynı test grubunda yer alan diğer modeller ise güçlü performanslarıyla öne çıktı. Volkswagen Golf, ID.4, Skoda Octavia, BMW X3, Audi Q3, Cupra Born ve Chery Tiggo 7 ile 8 testlerden 5 yıldız alarak sınıfının en güvenli seçenekleri arasına girdi. DS N8 ise 4 yıldız alarak ortalamanın üzerinde bir performans sergiledi. Sonuçlara göre markalar arasındaki güvenlik farkı her geçen yıl biraz daha netleşiyor.

Bu sene teste giren modeller arasında yerli otomobil markası Togg'un T10F ve T10X modelleri de yer aldı. İki otomobil de testlerden tam puan alarak geçti. Togg T10X ve T10F Euro Ncap kaza testi sonuçlarını incelemek isterseniz buraya tıklayınız...