Monitör Satın Almak İçin En İyi Yıl 2025 Olacak! İşte Nedeni...

Teknoloji dünyasında monitörlere yönelik heyecan verici bir yıl bizi bekliyor. Neden mi? Çünkü bu sene, OLED ekranlar herkes için daha erişilebilir hale gelecek. Geçtiğimiz sene 27 inç 1440p OLED monitörlerin 500 doların altına düştüğünü gördük. Özellikle MSI MAG 271QPX gibi modeller, inanılmaz fiyatlarla sahnedeydi.

Monitör üretimleri yüksek hacimde baş gösteriyor. Stoklar artık daha fazla ve model sayısı çok. Bu sebeple OLED ekran fiyatları daha da düşecek çünkü piyasada pek çok isim var.

Analistler, OLED’in bütçe dostu ekranlarda bile LCD’nin yerini alacağını öngörüyor. Tabii ne olursa olsun bazı üst düzey OLED monitörlerin yenilikçi boyut ve çözünürlüklerden ötürü "premium" etiketle görücüye çıkacağını hatırlatmakta fayda var.

Ekran Oranları Farklı Yönlerde Evriliyor

LG’nin 2022’de tanıttığı DualUp monitör, 16:18 ekran boyutuyla gelmişti. Bu gelişme, alışılmadık boyutlara olan ilgiyi artırdı.

BenQ, 3:2 ve 16:10 oranlı modellerle bu akıma katılırken, Dell ve Asus da 16:10 ekran oranında yeni monitörler sunmuştu. Bu trendin 2025'te daha da geliştiğini göreceğiz.

Öte yandan Thunderbolt 5’in piyasaya çıkışı, monitör dünyasında devrim yaratacak gibi görünüyor. Apple, yeni MacBook Pro ve Mac Mini ile bu teknolojiyi ön plana çıkardı. Daha fazla bant genişliği sunan Thunderbolt 5, yüksek çözünürlüklü monitörler ve hızlı harici depolama çözümleri sunuyor.

Bağlantı Portları Değişiyor, IPS Black Güçleniyor

DisplayPort 2.1 ve HDMI 2.1 gibi bağlantılar, artık daha yüksek çözünürlük ve yenileme hızlarını destekleyen standartlar haline gelecek.

LG tarafından 2021’de tanıtılan ve 1000:1’den 2000:1’e kadar iki kat daha yüksek kontrast oranıyla standart IPS panellere fark atan IPS Black teknolojisi ise BenQ ve Dell gibi markaların öncülüğünde yaygınlaşıyor.

Geçen sene bazı markaların AI destekli monitörler tanıttığını da gördük. Örneğin, Samsung’un Odyssey OLED G8 serisi, görüntü ölçeklendirme için AI kullanıyor. Ancak bu özellik, yalnızca dahili TizenOS ile sınırlıydı. AI bu sene monitörlerde çok daha etkin bir rol oynayabilir. Özellikle yayın ve oyun içeriklerindeki görüntü iyileştirme ve hareket netliği katma gibi özelliklerin premium etiketli monitörlerde görülmesini bekleyebiliriz.